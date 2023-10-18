مكى يعالج أخطاء لاعبى الحرس قبل مواجهة أسوان

مكى يعالج أخطاء لاعبى الحرس قبل مواجهة أسوان
التاريخ
10/18/2023 2:36:06 PM
(MENAFN
- Youm7) أكد محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود ،
أن التعادل مع مكادي في الجولة الماضية من دوري المحترفين يعتبر كبوة في طريق المنافسة على التأهل للدوري الممتاز.
وقال مكي إن مباراة مكادي شهدت بعض الأخطاء الفردية من اللاعبين، ويتم العمل على معالجتها قبل مواجهة أسوان المقرر لها الأحد المقبل في استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.
وأسفرت النتائج عن تعادل مكادى مع حرس الحدود بهدف لمثله، كما حقق جمهورية شبين مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبه على أسوان بهدفين مقابل هدف، وبترول أسيوط على النجوم بهدف دون مقابل، وتعادل المقاصة مع بروكسى 3/3 ، وفاز راية على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف، وتعادل طنطا والسكة الحديد بهدف لمثله، وفوز لافيينا على بتروجت 3 / 2 ، وتعادل أبو قير ووادى دجلة 1/1، وفوز القناة على دكرنس بهدفين نظيفين، والمحلة على WE بنفس النتيجة.
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