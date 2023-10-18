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مكى يعالج أخطاء لاعبى الحرس قبل مواجهة أسوان

10/18/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Youm7) أكد محمد مكي، المدير الفني لفريق حرس الحدود ،
أن التعادل مع مكادي في الجولة الماضية من دوري المحترفين يعتبر كبوة في طريق المنافسة على التأهل للدوري الممتاز.



وقال مكي إن مباراة مكادي شهدت بعض الأخطاء الفردية من اللاعبين، ويتم العمل على معالجتها قبل مواجهة أسوان المقرر لها الأحد المقبل في استاد المكس، ضمن مباريات الجولة الخامسة من المسابقة.



وأسفرت النتائج عن تعادل مكادى مع حرس الحدود بهدف لمثله، كما حقق جمهورية شبين مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبه على أسوان بهدفين مقابل هدف، وبترول أسيوط على النجوم بهدف دون مقابل، وتعادل المقاصة مع بروكسى 3/3 ، وفاز راية على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف، وتعادل طنطا والسكة الحديد بهدف لمثله، وفوز لافيينا على بتروجت 3 / 2 ، وتعادل أبو قير ووادى دجلة 1/1، وفوز القناة على دكرنس بهدفين نظيفين، والمحلة على WE بنفس النتيجة.












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