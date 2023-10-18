Wednesday, 18 October 2023 10:42 GMT

مجلس اتحاد السلة يصل البحرين لحضور سوبر الأهلى والزمالك

10/18/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Youm7) وصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بالكامل إلى البحرين، استعدادًا لحضور مباراة كأس السوبر المقرر أن تجمع
بين فريقى الأهلي والزمالك بعد غد الجمعة.



وكان فى استقبال محلس إدارة الاتحاد، أيمن عمار القائم بأعمال السفارة المصرية في البحرين بالإنابة، بالإضافة إلى وسام عبدالعزيز باقر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة، وأحمد يوسف أمين السر العام، حيث استقبلوا أبو فريخة ومجلسه فى مطار البحرين.



وتضم قائمة الزمالك في البطولة 14 لاعبا، هم أحمد عزب، عمر هشام، خالد عبدالناصر، معاذ ايمن، أحمد ياسر، ياسين ياسر، على حجازى، أدهم إليدة ، احمد إسماعيل،
على عمر،
محمد ابراهيم ميدو،
زياد ايمن،
وليد عبد الجواد، بالإضافة إلى أوجى مايو بعد أن تم تسجيله في اتحاد كرة السلة أمس و إنهاء إجراءات مشاركته مع الفريق.



فى المقابل أعلن الجهاز الفني لفريق كرة سلة الأهلى، بقيادة الإسبانى أوجستى بوش، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك فى مباراة سوبر كرة السلة، وتضم قائمة الاهلى كل من عمر طارق، عمرو الجندى، مصطفى مكاوى كيجو، أحمد مهيب، عمرو زهران، محمد أبو النصر، مروان سرحان، سيف سمير، كريم حاتم، إيهاب أمين، مؤمن خيرى، يوسف المعداوى، بالإضافة إلى الأمريكى مارك ليونز.












MENAFN18102023000132011024ID1107266318

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث