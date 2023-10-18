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رئيس الجودو: نؤيد الرئيس السيسى فى قراراته الداعمة لفلسطين

10/18/2023 2:36:06 PM
(MENAFN- Youm7) أكد مرزوق على، رئيس اتحاد الجودو ،
دعم ومساندة الرئيس السيسى فى قراراته بشأن القضية الفلسطينية.



وقال مرزوق على فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "نفوض الرئيس السيسى فى كل ما يراه مناسبا لإدارة الأزمة فى فلسطين والوضع الراهن من تجاوزات واعتداءات فى غزة".



وأضاف رئيس الاتحاد أنه يدين بشدة ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية، إلا أنه يثق فى قرارات الرئيس السيسى الحكيمة.



ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 479 لسنة 2023 إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.



أكد الرئيس
عبد الفتاح السيسى، على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية"؛ واتفق فى الرؤى مع المستشار الألمانى، على أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.



وأعرب الرئيس السيسى عن قلق مصر البالغ، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.



كما أكد الرئيس السيسى مجددًا استمرار مصر فى استقبال المساعدات الإنسانية، والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح البرى، لدى سماح الأوضاع بذلك أخذا فى الاعتبار، أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض، وتكرار القصف الإسرائيلى للجانب الفلسطينى من المعبر.. حال دون عمله.



وشدد الرئيس السيسى على رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات، لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة، مؤكدًا
فى هذا الصدد، أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه، ونضال الشعب الفلسطينى.












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