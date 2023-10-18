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العاهل الأردني: الحرب على غزة دخلت مرحلة خطرة ستجر المنطقة إلى كارثة

10/18/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 18 - 10 (كونا) -- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء ضرورة الوقف الفوري لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة محذرا من أن هذه الحرب قد دخلت مرحلة خطرة ستجر المنطقة إلى "كارثة لا يحمد عقباها".
وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال تلقاه الملك عبدالله الثاني من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تم خلاله بحث التطورات الخطرة في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن الملك عبدالله الثاني أعاد التأكيد على إدانة الأردن "المجزرة البشعة" التي استهدفت مستشفى (المعمداني) في غزة مؤكدا أن على المجتمع الدولي حماية المدنيين ووضع حد لهذه الحرب.
كما أشار إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء والوقود والكهرباء والمياه إلى غزة.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى إلى سقوط 3478 شهيدا من بينهم نحو 500 شهيد في استهداف لمستشفى (المعمداني) أمس الثلاثاء بالإضافة إلى أكثر من 12 ألف جريح وفقا لأحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية. (النهاية)

ا ب / م ع ع




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