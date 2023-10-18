الحركة الديموقراطية الأوروبية تدعو لمعاقبة حكومة الاحتلال عقب مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 18 - 10 (كونا) -- دعت الحركة الديموقراطية في أوروبا اليوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف قواته المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة التي استشهد فيها أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقالت الحركة وهي حزب سياسي أوروبي في بيان لها إن هذا "العمل واحد من أشد الجرائم اللاإنسانية والعنيفة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتي تنتهك اتفاقيات جنيف بوضوح".
وأشارت إلى ما أعلنه حنانيا نافتالي وهو مستشار لرئيس حكومة الاحتلال على موقع التدوينات (إكس) بأن القصف كان مبررا لأنه كان هناك ناشطون من حركة حماس يختبئون داخله.
وأضافت بمجرد أن رأى عدد الضحايا المدنيين قام بحذف التدوينة وشن الاحتلال حملة تضليل إعلامية لمحاولة إلقاء اللوم على حركة حماس الفلسطينية.
ومساء أمس قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطينيي غالبيتهم من النساء والإطفال الذين اتخذوا المستشفى ملجأ آمنا من غارات الاحتلال في واحدة من أبشع الجرائم التي يرتبكها هذا الاحتلال في غزة. (النهاية)
ن خ / ه س ص
MENAFN18102023000071011013ID1107266314
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.