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الحركة الديموقراطية الأوروبية تدعو لمعاقبة حكومة الاحتلال عقب مجزرة مستشفى المعمداني في غزة

10/18/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بروكسل - 18 - 10 (كونا) -- دعت الحركة الديموقراطية في أوروبا اليوم الأربعاء الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بعد قصف قواته المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة التي استشهد فيها أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقالت الحركة وهي حزب سياسي أوروبي في بيان لها إن هذا "العمل واحد من أشد الجرائم اللاإنسانية والعنيفة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتي تنتهك اتفاقيات جنيف بوضوح".
وأشارت إلى ما أعلنه حنانيا نافتالي وهو مستشار لرئيس حكومة الاحتلال على موقع التدوينات (إكس) بأن القصف كان مبررا لأنه كان هناك ناشطون من حركة حماس يختبئون داخله.
وأضافت بمجرد أن رأى عدد الضحايا المدنيين قام بحذف التدوينة وشن الاحتلال حملة تضليل إعلامية لمحاولة إلقاء اللوم على حركة حماس الفلسطينية.
ومساء أمس قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطينيي غالبيتهم من النساء والإطفال الذين اتخذوا المستشفى ملجأ آمنا من غارات الاحتلال في واحدة من أبشع الجرائم التي يرتبكها هذا الاحتلال في غزة. (النهاية)

ن خ / ه س ص



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