وزير الخارجية الأردني: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سنعتبرها إعلان حرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 18- 10 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء إن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سينظر اليها الأردن أنها إعلان للحرب وسيتعامل معها كتهديد للأمن الوطني.
وأضاف الصفدي خلال جلسة طارئة لمجلس النواب الأردني لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم خرق للقانون الدولي وتحديدا لاتفاقية جنيف ولملحقها للعام 1977 الذي نص بوضوح على "أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب".
وذكر أن القانون الدولي لا يجوز أن يطبق انتقائيا وفق الجنسية والهوية والديانة ويجب أن يطبق على الجميع مشيرا إلى أن القانون الدولي الذي حملته دول العالم مرتكزا لكل الجهود لوقف الأزمة الأوكرانية يجب أن يطبق على القضية الفلسطينية وعلى ما يواجهه الشعب الفلسطيني.
وحول العدوان الأخير على غزة قال الصفدي "إن هذه الحرب أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز القضية الفلسطينية ولا يمكن القفز فوقها حيث إن أساس الصراع هي القضية الفلسطينية وإن لم تحل القضية على الأساس الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فسنبقى أمام احتمالات تفجر العنف وتفجر الصراع يوما بعد يوم".
وأوضح أن الدعم لهذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة إذا لم يكن هنالك موقف دولي واضح في رفضها وإدانتها والعمل على وقفها فإن الانطباع الذي يسود وينمو يوما بعد يوم عند شعوبنا أن "هذه الحرب هي حرب بين العرب والمسلمين والمسيحيين وبين الغرب..
وحذر من احتمالات توسع هذه الحرب واحتمالات توسعها وامتدادها أيضا قائمة معتبرا ذلك خطر حقيقي وإذا انتشرت الحرب وتوسعت على جبهات أخرى فكلنا أمام مواجهة حرب إقليمية. (النهاية) ع م ن / ه س ص
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