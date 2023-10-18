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وزير الخارجية الأردني: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سنعتبرها إعلان حرب

10/18/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 18- 10 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأربعاء إن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سينظر اليها الأردن أنها إعلان للحرب وسيتعامل معها كتهديد للأمن الوطني.
وأضاف الصفدي خلال جلسة طارئة لمجلس النواب الأردني لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم خرق للقانون الدولي وتحديدا لاتفاقية جنيف ولملحقها للعام 1977 الذي نص بوضوح على "أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب".
وذكر أن القانون الدولي لا يجوز أن يطبق انتقائيا وفق الجنسية والهوية والديانة ويجب أن يطبق على الجميع مشيرا إلى أن القانون الدولي الذي حملته دول العالم مرتكزا لكل الجهود لوقف الأزمة الأوكرانية يجب أن يطبق على القضية الفلسطينية وعلى ما يواجهه الشعب الفلسطيني.
وحول العدوان الأخير على غزة قال الصفدي "إن هذه الحرب أثبتت أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز القضية الفلسطينية ولا يمكن القفز فوقها حيث إن أساس الصراع هي القضية الفلسطينية وإن لم تحل القضية على الأساس الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فسنبقى أمام احتمالات تفجر العنف وتفجر الصراع يوما بعد يوم".
وأوضح أن الدعم لهذه الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة إذا لم يكن هنالك موقف دولي واضح في رفضها وإدانتها والعمل على وقفها فإن الانطباع الذي يسود وينمو يوما بعد يوم عند شعوبنا أن "هذه الحرب هي حرب بين العرب والمسلمين والمسيحيين وبين الغرب..
وحذر من احتمالات توسع هذه الحرب واحتمالات توسعها وامتدادها أيضا قائمة معتبرا ذلك خطر حقيقي وإذا انتشرت الحرب وتوسعت على جبهات أخرى فكلنا أمام مواجهة حرب إقليمية. (النهاية) ع م ن / ه س ص

MENAFN18102023000071011013ID1107266313

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