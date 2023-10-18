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الرئيس الروسي: قصف مستشفى المعمداني في غزة أمر مروع

10/18/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 18 - 10 (كونا) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة أمر مروع.
وأضاف بوتين في تصريحات بثها التلفزيون الروسي بختام زيارته للصين "قد يدفع هذا الحدث لوقف النزاع بأسرع او فتح المجال للبدء في اجراء مفاوضات او اتصالات بين الاطراف المعنية".
وقال إنه في ضوء الاتصالات مع عدد من قادة دول الشرق الاوسط تولد لديه انطباع بأن لا أحدا يريد استمرار هذا الصراع أو اتساع رقعته وتحويلة الى حرب واسعة النطاق.
وجدد القول بأن روسيا تقف دائما الى جانب حق الفلسطينين في الاستقلال مشيرا إلى أن مطالبة روسيا بإقامة دولة فلسطينية ليست مرتبطة بموجة التصعيد الأخيرة لكنها تعيدها إلى الواجهة.
ومساء أمس قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطينيي غالبيتهم من النساء والأطفال الذين اتخذوا المستشفى ملجأ آمنا من غارات الاحتلال في واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها هذا الاحتلال في غزة. (النهاية)

ا س / ه س ص



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