الرئيس الروسي: قصف مستشفى المعمداني في غزة أمر مروع

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 18 - 10 (كونا) - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إن قصف المستشفى المعمداني في قطاع غزة أمر مروع.
وأضاف بوتين في تصريحات بثها التلفزيون الروسي بختام زيارته للصين "قد يدفع هذا الحدث لوقف النزاع بأسرع او فتح المجال للبدء في اجراء مفاوضات او اتصالات بين الاطراف المعنية".
وقال إنه في ضوء الاتصالات مع عدد من قادة دول الشرق الاوسط تولد لديه انطباع بأن لا أحدا يريد استمرار هذا الصراع أو اتساع رقعته وتحويلة الى حرب واسعة النطاق.
وجدد القول بأن روسيا تقف دائما الى جانب حق الفلسطينين في الاستقلال مشيرا إلى أن مطالبة روسيا بإقامة دولة فلسطينية ليست مرتبطة بموجة التصعيد الأخيرة لكنها تعيدها إلى الواجهة.
ومساء أمس قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطينيي غالبيتهم من النساء والأطفال الذين اتخذوا المستشفى ملجأ آمنا من غارات الاحتلال في واحدة من أبشع الجرائم التي يرتكبها هذا الاحتلال في غزة. (النهاية)
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