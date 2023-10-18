أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الياباني تطورات الأوضاع في فلسطين

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 - 10 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني استعرضا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الصدد أكد أمير قطر على موقف بلاده الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين وضرورة بذل الجهود في خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا.
وفي إطار الجهود الدولية لوقف القتال في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجرى رئيس الوزراء الياباني في وقت سابق اليوم اتصالين هاتفيين مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان تتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة. (النهاية)
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