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أمير قطر يبحث مع رئيس الوزراء الياباني تطورات الأوضاع في فلسطين

10/18/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 - 10 (كونا) -- بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الأربعاء تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أمير قطر تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني استعرضا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين بالإضافة إلى مناقشة التطورات الإقليمية والدولية خاصة المتعلقة بتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وفي هذا الصدد أكد أمير قطر على موقف بلاده الثابت من إدانة كافة أشكال استهداف المدنيين وضرورة بذل الجهود في خفض التصعيد وتجنيب المدنيين تبعات القتال وضمان عدم اتساع رقعة العنف إقليميا.
وفي إطار الجهود الدولية لوقف القتال في الأراضي الفلسطينية المحتلة أجرى رئيس الوزراء الياباني في وقت سابق اليوم اتصالين هاتفيين مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان تتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة. (النهاية)

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