الولايات المتحدة تقدم 100 مليون دولار مساعدات انسانية للشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 10 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء تقديم 100 مليون دولار من المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكر البيت الابيض في بيان إن هذا "التمويل سيساعد أكثر من مليون نازح وشخص متأثر بالصراع من خلال توفير المياه النظيفة والغذاء والدعم الصحي والرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية".
واضاف البيان ان واشنطن ستوفر هذه المساعدات "من خلال شركاء موثوق فيهم بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية".
واوضح البيت الابيض انه "لا يمكن لوم المدنيين على ما يحصل ... ينبغي حماية حياة المدنيين كما يجب أن تصل المساعدات بشكل طارئ إلى من يحتاجون إليها".
واكد البيان ان الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع شركائها في المنطقة للتشديد على أهمية احترام قانون الحرب ودعم من يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو توفير المساعدات وتسهيل الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الطبية والمأوى.
وتشن قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الجاري ما ادى الى سقوط 3478 شهيدا من بينهم نحو 500 شهيد في استهداف لمستشفى المعمداني امس الثلاثاء بالاضافة الى اكثر من 12 الف جريح وفقا لاحدث احصائية لوزارة الصحة الفسلطينية.(النهاية)
ا م م
MENAFN18102023000071011013ID1107266310
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.