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الولايات المتحدة تقدم 100 مليون دولار مساعدات انسانية للشعب الفلسطيني

10/18/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 18 - 10 (كونا) -- أعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء تقديم 100 مليون دولار من المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكر البيت الابيض في بيان إن هذا "التمويل سيساعد أكثر من مليون نازح وشخص متأثر بالصراع من خلال توفير المياه النظيفة والغذاء والدعم الصحي والرعاية الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية".
واضاف البيان ان واشنطن ستوفر هذه المساعدات "من خلال شركاء موثوق فيهم بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية".
واوضح البيت الابيض انه "لا يمكن لوم المدنيين على ما يحصل ... ينبغي حماية حياة المدنيين كما يجب أن تصل المساعدات بشكل طارئ إلى من يحتاجون إليها".
واكد البيان ان الولايات المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع شركائها في المنطقة للتشديد على أهمية احترام قانون الحرب ودعم من يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو توفير المساعدات وتسهيل الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الطبية والمأوى.
وتشن قوات الاحتلال الاسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الجاري ما ادى الى سقوط 3478 شهيدا من بينهم نحو 500 شهيد في استهداف لمستشفى المعمداني امس الثلاثاء بالاضافة الى اكثر من 12 الف جريح وفقا لاحدث احصائية لوزارة الصحة الفسلطينية.(النهاية)

ا م م



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