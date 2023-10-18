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الاف المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية ينددون بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة

10/18/2023 2:36:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 18 - 10 (كونا) -- تجمع الاف من المتظاهرين اليوم الاربعاء امام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ورغم الاحوال الجوية المضطربة وغزارة الأمطار وقف المتظاهرون لعدة ساعات رافعين شعارات تندد بعدوان الاحتلال الاسرائيلي واستهدافه للمدنيين والمستشفيات في قطاع غزة.
وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بوقف دعمها لمرتكبي جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنأي بنفسها عن عمليات الإبادة والمجازر التي ينفذها الكيان المحتل ضد الفلسطينيين.
وشهدت المظاهرة مشاركة واسعة من مختلف اطياف المجتمع البريطاني وعلى اختلاف توجهاتهم السياسية اضافة الى ابناء الجالية العربية والإسلامية وممثلي منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وينتظر ان يعود المتظاهرون إلى نفس المنطقة يوم السبت المقبل في مسيرة ينتظر ان تستقطب اعدادا غفيرة تنطلق من منطقة (ماربل أرتش) في لندن.(النهاية)

م ر ن / ف ا س



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