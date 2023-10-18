الاف المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية ينددون بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 18 - 10 (كونا) -- تجمع الاف من المتظاهرين اليوم الاربعاء امام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن للمطالبة بوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ورغم الاحوال الجوية المضطربة وغزارة الأمطار وقف المتظاهرون لعدة ساعات رافعين شعارات تندد بعدوان الاحتلال الاسرائيلي واستهدافه للمدنيين والمستشفيات في قطاع غزة.
وطالب المتظاهرون الحكومة البريطانية بوقف دعمها لمرتكبي جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنأي بنفسها عن عمليات الإبادة والمجازر التي ينفذها الكيان المحتل ضد الفلسطينيين.
وشهدت المظاهرة مشاركة واسعة من مختلف اطياف المجتمع البريطاني وعلى اختلاف توجهاتهم السياسية اضافة الى ابناء الجالية العربية والإسلامية وممثلي منظمات الدفاع عن حقوق الانسان.
وينتظر ان يعود المتظاهرون إلى نفس المنطقة يوم السبت المقبل في مسيرة ينتظر ان تستقطب اعدادا غفيرة تنطلق من منطقة (ماربل أرتش) في لندن.(النهاية)
م ر ن / ف ا س
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