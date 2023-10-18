تظاهرات حاشدة في مصر لدعم فلسطين والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبد العزيز فيصل
القاهرة - 18 - 10 (كونا) - خرج آلاف المتظاهرين في عدة محافظات مصرية اليوم الأربعاء نصرة للشعب الفلسطيني في وجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والجرائم البشعة التي يرتكبها هذا الاحتلال في قطاع غزة.
وندد المتظاهرون بالتصعيد العسكري وجرائم الحرب الذي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وآخرها مجزرة قصف مستشفى المعمداني التي أدت لاستشهاد أكثر من 500 شخص حيث تضمنت المظاهرات العديد من الهتافات منها "غزة رمز العزة" و "يا فلسطين يا فلسطين عاش ولاد الشيخ ياسين و "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين".
وطالب المشاركون في المظاهرات بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الانسانية والاغاثية للأشقاء في قطاع غزة لإنقاذهم وتخفيف معاناتهم مؤكدين تضامنهم ووقوفهم خلف القيادة السياسية الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية.
وجابت هذه المظاهرات عدة محافظات مصرية وهي القاهرة والجيزة والاسكندرية والمنصورة والفيوم والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية تضامنا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى الى سقوط 3500 شهيد وإصابة أكثر من 12 ألف جريح. (النهاية)
ع ف ف / ه س ص
MENAFN18102023000071011013ID1107266308
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.