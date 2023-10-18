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تظاهرات حاشدة في مصر لدعم فلسطين والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

10/18/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من عبد العزيز فيصل

القاهرة - 18 - 10 (كونا) - خرج آلاف المتظاهرين في عدة محافظات مصرية اليوم الأربعاء نصرة للشعب الفلسطيني في وجه عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والجرائم البشعة التي يرتكبها هذا الاحتلال في قطاع غزة.
وندد المتظاهرون بالتصعيد العسكري وجرائم الحرب الذي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة وآخرها مجزرة قصف مستشفى المعمداني التي أدت لاستشهاد أكثر من 500 شخص حيث تضمنت المظاهرات العديد من الهتافات منها "غزة رمز العزة" و "يا فلسطين يا فلسطين عاش ولاد الشيخ ياسين و "لا تهجير ولا توطين الأرض أرض فلسطين".
وطالب المشاركون في المظاهرات بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الانسانية والاغاثية للأشقاء في قطاع غزة لإنقاذهم وتخفيف معاناتهم مؤكدين تضامنهم ووقوفهم خلف القيادة السياسية الرافضة لتصفية القضية الفلسطينية.
وجابت هذه المظاهرات عدة محافظات مصرية وهي القاهرة والجيزة والاسكندرية والمنصورة والفيوم والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية تضامنا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي الوحشي والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري ما أدى الى سقوط 3500 شهيد وإصابة أكثر من 12 ألف جريح. (النهاية)

ع ف ف / ه س ص



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