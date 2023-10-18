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انطلاق التصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد (باريس 2024) في قطر

10/18/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الأربعاء في قطر التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) ويشارك فيها 11 منتخبا من بينهم منتخب الكويت وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي.
وفي المجموعة الأولى فاز منتخب كوريا الجنوبية على الإمارات (29 - 23) فيما استهل المنتخب السعودي مبارياته بفوز عريض على الهند بنتيجة (46 - 17) وحقق المنتخب القطري فوزه الأول على الصين بنتيجة (34 - 25).
وشهد لقاء المنتخب البحريني مع نظيره الكازاخستاني فوزا عريضا للأول بنتيجة (46 - 18) فيما فاز المنتخب الياباني على نظيره الإيراني بنتيجة (25 -20) في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخب الكويت والذي يستهل مشواره بالتصفيات بمواجهة اليابان غدا الخميس.
ويتأهل صاحب المركز المركز الأول بطل التصفيات في المجموعتين إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) فيما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقا.
يذكر ان قطر استضافت التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في عام 2015 لأولمبياد (ريو 2016) وفي عام 2019 لأولمبياد (طوكيو 2020). (النهاية)

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