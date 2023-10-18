انطلاق التصفيات الآسيوية لكرة اليد المؤهلة لأولمبياد (باريس 2024) في قطر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 18 - 10 (كونا) -- انطلقت اليوم الأربعاء في قطر التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) ويشارك فيها 11 منتخبا من بينهم منتخب الكويت وتستمر حتى 28 أكتوبر الحالي.
وفي المجموعة الأولى فاز منتخب كوريا الجنوبية على الإمارات (29 - 23) فيما استهل المنتخب السعودي مبارياته بفوز عريض على الهند بنتيجة (46 - 17) وحقق المنتخب القطري فوزه الأول على الصين بنتيجة (34 - 25).
وشهد لقاء المنتخب البحريني مع نظيره الكازاخستاني فوزا عريضا للأول بنتيجة (46 - 18) فيما فاز المنتخب الياباني على نظيره الإيراني بنتيجة (25 -20) في المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخب الكويت والذي يستهل مشواره بالتصفيات بمواجهة اليابان غدا الخميس.
ويتأهل صاحب المركز المركز الأول بطل التصفيات في المجموعتين إلى دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024) فيما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقا.
يذكر ان قطر استضافت التصفيات الآسيوية للرجال لكرة اليد المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في عام 2015 لأولمبياد (ريو 2016) وفي عام 2019 لأولمبياد (طوكيو 2020). (النهاية)
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