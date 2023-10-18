حشود تصدح من ساحة الإرادة دعما لفلسطين وتضامنا مع قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر الخمري (حدث.مصور) - (تصوير) أحمد سرور
الكويت - 18 - 10 (كونا) -- تداعت حشود كبيرة من أهل الكويت والمقيمين فيها مساء اليوم الأربعاء لساحة الإرادة دعما لفلسطين وتضامنا مع أهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب وحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت منذ شنها في السابع من أكتوبر الجاري عن سقوط نحو 3478 شهيدا من بينهم نحو 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني أمس إضافة إلى أكثر من 12 ألف جريح.
نددت الحشود التي شهدت مشاركة أعضاء في مجلس أمة وشخصيات سياسية وعامة وممثلي جمعيات نفع عام ومنظمات مجتمع مدني بالمجازر التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية وانتهاكها كافة القوانين والأعراف الدولية.
وعكست الكلمات التي ألقاها المشاركون واللافتات والهتافات موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى نيله كامل حقوقه ورفض كل أشكال العدوان الذي يتعرض له. (النهاية) ن م ع /م ص ع
MENAFN18102023000071011013ID1107266306
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.