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حشود تصدح من ساحة الإرادة دعما لفلسطين وتضامنا مع قطاع غزة

10/18/2023 2:36:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر الخمري (حدث.مصور) - (تصوير) أحمد سرور

الكويت - 18 - 10 (كونا) -- تداعت حشود كبيرة من أهل الكويت والمقيمين فيها مساء اليوم الأربعاء لساحة الإرادة دعما لفلسطين وتضامنا مع أهالي قطاع غزة الذي يتعرض لحرب وحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت منذ شنها في السابع من أكتوبر الجاري عن سقوط نحو 3478 شهيدا من بينهم نحو 500 شهيد في استهداف مستشفى المعمداني أمس إضافة إلى أكثر من 12 ألف جريح.
نددت الحشود التي شهدت مشاركة أعضاء في مجلس أمة وشخصيات سياسية وعامة وممثلي جمعيات نفع عام ومنظمات مجتمع مدني بالمجازر التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية وانتهاكها كافة القوانين والأعراف الدولية.
وعكست الكلمات التي ألقاها المشاركون واللافتات والهتافات موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني حتى نيله كامل حقوقه ورفض كل أشكال العدوان الذي يتعرض له. (النهاية) ن م ع /م ص ع

MENAFN18102023000071011013ID1107266306

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