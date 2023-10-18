شكاوى من تكرار تلف خط المياه الناقل بمنطقة الدندنية بالمفرق

(MENAFN
- Jordan News Agency)
المفرق 18 تشرين الأول ( بترا ) -شكا مواطنون في منطقة الدندنية التابعة لبلدية حوشا الجديدة من تكرار انفجار وتصدع خط المياه الناقل الذي يبلغ قطره 6 انش بين الحين والآخر الأمر الذي انعكس سلبا خلال تزويدهم بالمياه.
وبين مواطنون في الدندنية أن تكرار انفجار وتصدع خط المياه الناقل لمنطقتهم اثر سلبا على عملية التوزيع المائي لمنازلهم جراء اضطرار إدارة مياه المفرق لوقف الضخ لعدة ساعات لإجراء أعمال الصيانة إضافة إلى انخفاض عدد ساعات التزويد المائي لهم الى جانب هدر كميات كبيرة من المياه في شوارع المنطقة دون الاستفادة منها .
وطالبوا إدارة مياه بضرورة استبدال خط المياه التالف، بخط مياه جديد الأمر الذي يضمن انسيابية المياه خلال عملية الضخ بصورة طبيعية دون معيقات.
إلى ذلك، أكد مدير إدارة مياه المفرق المهندس سالم الشلول أن خط المياه الناقل في منطقة الدندنية يتعرض للتلف والانفجار بين الحين والآخر، موضحا أن كوادر الإدارة تعمل على إصلاحه فور تعرضه للانفجار مقرا بوجوب تغيير الخط حيث أن أعمال الصيانة لم تعد تجدي نفعا.
--(بترا)
ه ق/أز/ ع ط
18/10/2023 21:02:30
MENAFN18102023000117011021ID1107266305
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