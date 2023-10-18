شكاوى من تكرار تلف خط المياه الناقل بمنطقة الدندنية بالمفرق

MENAFN - Jordan News Agency)

المفرق 18 تشرين الأول ( بترا ) -شكا مواطنون في منطقة الدندنية التابعة لبلدية حوشا الجديدة من تكرار انفجار وتصدع خط المياه الناقل الذي يبلغ قطره 6 انش بين الحين والآخر الأمر الذي انعكس سلبا خلال تزويدهم بالمياه.

وبين مواطنون في الدندنية أن تكرار انفجار وتصدع خط المياه الناقل لمنطقتهم اثر سلبا على عملية التوزيع المائي لمنازلهم جراء اضطرار إدارة مياه المفرق لوقف الضخ لعدة ساعات لإجراء أعمال الصيانة إضافة إلى انخفاض عدد ساعات التزويد المائي لهم الى جانب هدر كميات كبيرة من المياه في شوارع المنطقة دون الاستفادة منها .

وطالبوا إدارة مياه بضرورة استبدال خط المياه التالف، بخط مياه جديد الأمر الذي يضمن انسيابية المياه خلال عملية الضخ بصورة طبيعية دون معيقات.

إلى ذلك، أكد مدير إدارة مياه المفرق المهندس سالم الشلول أن خط المياه الناقل في منطقة الدندنية يتعرض للتلف والانفجار بين الحين والآخر، موضحا أن كوادر الإدارة تعمل على إصلاحه فور تعرضه للانفجار مقرا بوجوب تغيير الخط حيث أن أعمال الصيانة لم تعد تجدي نفعا.

--(بترا)

ه ق/أز/ ع ط

18/10/2023 21:02:30