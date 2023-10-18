قطر ترفض تهجير الفلسطينيين من غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الدوحة 18 تشرين الأول (بترا)- أدانت الحكومة القطرية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها الوحشي لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي راح ضحيته مئات المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم أن هذه المجزرة المروعة والتي تتنافى مع كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية تعد نتيجة طبيعية لصمت المجتمع الدولي وتواطئه ومعاييره المزدوجة وتجاهله لجرائم الاحتلال، وهي تنذر بمزيد من التصعيد والتهديد لأمن واستقرار المنطقة، ما لم يتدخل المجتمع الدولي بصورة عاجلة وحازمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين وحماية الشعب الفلسطيني.

وجدد المجلس رفض قطر القاطع لمحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، ودعوتها إلى رفع الحصار عن القطاع، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

--(بترا)

از/ع ط

18/10/2023 20:49:49