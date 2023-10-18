النواب:الاحتلال كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات.. إضافة ثانية وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

وتساءل النواب "أين المُجتمع الدولي، ومُنظمات حقوق الإنسان، والمُنظمات النسوية التي تعنى بالمرأة، وتلك المُهتمة بشأن الأطفال، عما تقوم به آلة البطش الصهيونية تجاه أهل غزة العُزل"، مُحملين المُجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول العُظمي، مسؤولية ما يحصل في غزة من قتل ودمار وهمجية ضد شعب مُحاصر منذ 18 عامًا، بالإضافة إلى أن الاحتلال قطع عنه شريان الحياة، المُتمثل بالمياه والكهرباء والوقود.

وشددوا على أنه لا للوطن البديل، ولا للتهجير، ولا لهضم حقوق الفلسطينيين، مؤكدين دعم الأشقاء في فلسطين حتى يقيموا دولتهم المُستقلة على تُرابهم الوطني. ووصفوا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بـ"الإرهابي وقاتل الأطفال".

وأعرب النواب عن تقديرهم للمُقاومة الفلسطينية، التي ضربت أروع أنواع البطولة والإقدام، ضد جيش مُحتل مُغتصب للأرض الفلسطينية، مؤكدين أهمية وقف العدوان الغاشم على غزة، وبأسرع وقت مُمكن.

وطالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة وجدية لحماية الأهل في غزة، وكذلك البرلمانات الدولية لفضح آلة البطش الصهيونية وما تقوم به من مجازر وإبادات بحق أطفال رضع ونساء عُزل وشيوخ وشباب مدنيين.

وفي مداخلة لرئيس المجلس الصفدي أكد عدم التخلي عن القضية الفلسطينية، مُستهجنًا إصابة رجال أمن أثناء تنفيذ مسيرات واعتصامات. وقال "كل شخص يعتدى على الممتلكات العامة يجب أن يُحاسب".

وأكد أننا جميعًا نقف خلف جلالة الملك والقوات المُسلحة الأردنية - الجيش العربي وكل الأجهزة الأمنية، موضحًا أن مجلس النواب في حالة انعقاد دائم.

وكان النواب، الذين قرأوا الفاتحة على أرواح الشهداء، قد وافقوا على اعتبار كلمة رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، كبيان للمجلس.

وكان الصفدي قال، في مستهل الجلسة، إن "الكيان الغاصب تمادى على أرض فلسطين الطاهرة بارتكابه للمجازر البشعة وآخرها قصف المستشفيات في مشهد يدلل على أنه كيانٌ إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات".

وأضاف "لقد قام الكيان الغاصب بجريمته الجبانة على مرأى ومسمع من العالم كله وسط غياب الضمير وصمت القوى التي طالما حاولت تصدير مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وحق العيش بكرامة وسلام".

وأوضح الصفدي "لقد أصبح قطاع غزة شاهداً على جرائم حرب مارس فيها الاحتلال شتى صنوف الإرهاب والتنكيل والدمار، مستهدفاً المدنيين صغاراً وكبارا"، مؤكدًا أن جريمة المستشفى الأهلي المعمداني، ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، وجريمة حرب نكراء كما وصفها جلالة الملك، تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتستوجب أيضاً كما أكد ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، المحاسبة على هذه المجزرة البشعة".

وتابع الصفدي: "اليوم مع حالة التضليل الإعلامي التي تصور الجاني بأنه ضحية، لم يعد هناك معنىً لكل مبادئ الإنسانية والقانون الدولي، التي حاول البعض تسويقها علينا عبر سنوات خلت، فماذا يمكن أن نسمي هذا الدمار سوى أنه الإرهاب بعينه، وانعكاس حقيقي لتطرف حكومة اليمين، وعليه أطالب اليوم باسم ضمائر ووجدان كل الأردنيين انتصاراً لدماء الشهداء، بتقديم قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم لم يسبقهم إليها سوى أبناء جلدتهم، حين مارسوا الجرائم ذاتها في دير ياسين، وكفر قاسم وخان يونس وتل الزعتر وصبرا وشاتيلا، وجنين ومذابح الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك".

وقال إن الإنكار الدولي للحق الفلسطيني والتغاضي عن ممارسات الاحتلال، هي السبب الرئيس فيما نشهده اليوم من تصاعد لوتيرة الحرب، مضيفًا لم يعد مقبولاً بأي شكل من الأشكال صمت المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال.

وزاد الصفدي "نقول بضمير ووجدان الأردنيين أجمع إن القوى الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار الدولي، تقف أمام اختبار الضمير والإنسانية، وعليها التوقف عن التعامل بهذه الازدواجية البغيضة"، مؤكدًا "أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال، أي محاولة لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من كُل أراضيهم، أو التسبب في نزوحهم".

وتابع "لقد حذر الأردن مراراً ولم ينفك جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد أن غياب الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، من شأنه أن يبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان. كما أن تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويدها، سيجر المنطقة إلى الهاوية".

وأكد الصفدي "وقوف النواب خلف جلالة الملك، في حمله لأمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، معاهدين الله أن نبقى الأوفياء لسيد البلاد، وجيشنا وأجهزتنا الأمنية في الذود عن هذا الحمى بالمهج والأرواح".

وقال "سنبقى مع أبناء شعبنا العظيم، موحدين خلف الجهود التي يقودها جلالة الملك، في مساعيه لوقف العدوان على الأشقاء في غزة وحماية المدنيين الأبرياء، وإيصال المساعدات العاجلة لهم"، معبرًا عن عظيم الفخر بكوادر المستشفى الميداني الأردني، والتي بقيت صامدة في موقعها رغم القصف والدمار.

وأكد الصفدي أهمية وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية، والوقوف خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنية والامتثال لما يصدر عنها في المسيرات السلمية، وعدم الانجرار وراء أي ممارسات خارجة عن القانون، فكلنا في هذا الوطن نواب وأعيان وحكومة وإعلام وأحزاب وشعب، قواتٌ مسلحة عندما يتعلق الأمر بالأردن، والحفاظ على أمنه واستقراره ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد وطننا.

وأعرب عن الشكر والتقدير للحكومة رئيسا وأعضاء، حيث قدموا ما يمليه واجب الضمير في جلاء الحقائق وتعرية المحتل، مثلما قدموا دوراً دبلوماسياً كبيراً لوقف العدوان.

وأكد الصفدي أن الأردن سيبقى العون والسند والظهير لفلسطين، وما قرار عدم عقد القمة الرباعية في عمّان إلا خير دليل على صلابة الموقف الأردني، فهذا البلد العظيم لا يمكن أن يساوم على الحق الفلسطيني، ولن ينسى دماء الأطفال الذين ارتقوا شهداء بفعل آلة الإجرام والخراب.

وشدد على أن فلسطين ستبقى، كما قال جلالة الملك في خُطبة العرش السامي بوصلتنا وتاجُها القدس الشريف، ولن ندخر جهداً في تأدية دورنا مع البرلمانات الشقيقة والصديقة لتعرية المحتل، عبر مخاطبة البرلمانات الدولية لجلاء الصورة الحقيقية لما يجري من دمار وإجرام، يستوجب الردع والوقف الفوري للحرب الغاشمة على أهلنا في غزة وعموم أرض فلسطين.

ويتواصل العدوان الهمجي البربري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الحالي، والذي أسفر حتى عن نحو 15 شهيد وجريح، نسبة كبيرة منهم أطفال ونساء وشيوخ.

--(بترا)





م خ/أز/ ع ط









18/10/2023 20:40:38