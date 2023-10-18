الصفدي:نقف بكل إمكاناتنا لوقف الحرب المستعرة على أهلنا في غزة ..إضافة أولى وأخيرة

MENAFN - Jordan News Agency)

وقال نحن أمام الأصعب وكل المؤشرات تبين أن الحرب ذاهبة إلى ما هو أسوأ مما نشهده الآن، على كارثية وعلى بشاعة، ويجري الآن الحديث عن هجوم بري وإذا حدث هذا الهجوم فالكارثة ستكبر .

واكد أن الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك لا يتوقف، لنحول دون الأسوأ، ونقول للعالم أن مطالبنا هي وقف فوري للحرب الآن، وسماح فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى غزة، ومرة أخرى لماذا وقف المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى أوكرانيا جريمة حرب وهو ليس جريمة حرب عندما يتعلق الموضوع في فلسطين.

وزاد ان حماية المدنيين، وعدم الحديث بوضوح من العالم كله بضرورة حماية المدنيين هو ازدواجية ليس فقط في المعايير القانونية لكن ازدواجية في المعايير الأخلاقية أيضا، وبعد ذلك في المدى البعيد كما ذكر جلالة الملك أكثر من مرة يجب أن ننظر إلى سياق الأحداث لماذا نحن في مواجهة هذه الحرب لماذا نحن في مواجهة هذه الكارثة، لأن أساس الصراع هو احتلال لم ينتهي واحتلال لا آفاق لانتهاءه، وبالتالي على العالم إذا أراد أن يحول دون تكرار هذه الحروب وتكرار هذا الموت عليه أن ينهي أساس الصراع و عليه أن يتحرك في إنهاء الاحتلال الذي هو أساس الشر والذي هو يدفع المنطقة برمتها إلى إلى الهاوية.

وحذر من احتمالات توسع الحرب قائلا إذا انتشرت الحرب وتوسعت على جبهات أخرى فنحن كلنا أمام مواجهة حرب إقليمية وهذا شيء لن يستطيع أحد أن يحول دونه.

وقال إن العالم كله يتذكر الآن ما كان يقوله جلالته منذ سنوات عندما كانت القضية الفلسطينية للأسف هامشاً وعندما تجاوزها العالم وظن أنه يستطيع أن يتجاوزها و يتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها قضية فرص عمل هنا وهناك ولقمة طعام على طاولة أسرة هنا وهناك.

وقال إن موقفنا موحد لا فرق فيه بين الموقف الرسمي والشعبي وهذا الموقف ليس جديداً بل هذا هو تاريخ الأردن وهذه هي تضحيات الأردن هذا هو صوت الأردن الذي سيظل بحمد الله وبإذنه صوتاً عالياً لنصرة الأشقاء الفلسطينيين.

--(بترا)





ص خ/أز/ ع ط

18/10/2023 20:15:19