الصفدي:نقف بكل إمكاناتنا لوقف الحرب المستعرة على أهلنا في غزة ..إضافة أولى وأخيرة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
وقال نحن أمام الأصعب وكل المؤشرات تبين أن الحرب ذاهبة إلى ما هو أسوأ مما نشهده الآن، على كارثية وعلى بشاعة، ويجري الآن الحديث عن هجوم بري وإذا حدث هذا الهجوم فالكارثة ستكبر .
واكد أن الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك لا يتوقف، لنحول دون الأسوأ، ونقول للعالم أن مطالبنا هي وقف فوري للحرب الآن، وسماح فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى غزة، ومرة أخرى لماذا وقف المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى أوكرانيا جريمة حرب وهو ليس جريمة حرب عندما يتعلق الموضوع في فلسطين.
وزاد ان حماية المدنيين، وعدم الحديث بوضوح من العالم كله بضرورة حماية المدنيين هو ازدواجية ليس فقط في المعايير القانونية لكن ازدواجية في المعايير الأخلاقية أيضا، وبعد ذلك في المدى البعيد كما ذكر جلالة الملك أكثر من مرة يجب أن ننظر إلى سياق الأحداث لماذا نحن في مواجهة هذه الحرب لماذا نحن في مواجهة هذه الكارثة، لأن أساس الصراع هو احتلال لم ينتهي واحتلال لا آفاق لانتهاءه، وبالتالي على العالم إذا أراد أن يحول دون تكرار هذه الحروب وتكرار هذا الموت عليه أن ينهي أساس الصراع و عليه أن يتحرك في إنهاء الاحتلال الذي هو أساس الشر والذي هو يدفع المنطقة برمتها إلى إلى الهاوية.
وحذر من احتمالات توسع الحرب قائلا إذا انتشرت الحرب وتوسعت على جبهات أخرى فنحن كلنا أمام مواجهة حرب إقليمية وهذا شيء لن يستطيع أحد أن يحول دونه.
وقال إن العالم كله يتذكر الآن ما كان يقوله جلالته منذ سنوات عندما كانت القضية الفلسطينية للأسف هامشاً وعندما تجاوزها العالم وظن أنه يستطيع أن يتجاوزها و يتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها قضية فرص عمل هنا وهناك ولقمة طعام على طاولة أسرة هنا وهناك.
وقال إن موقفنا موحد لا فرق فيه بين الموقف الرسمي والشعبي وهذا الموقف ليس جديداً بل هذا هو تاريخ الأردن وهذه هي تضحيات الأردن هذا هو صوت الأردن الذي سيظل بحمد الله وبإذنه صوتاً عالياً لنصرة الأشقاء الفلسطينيين.
--(بترا)
ص خ/أز/ ع ط
18/10/2023 20:15:19
MENAFN18102023000117011021ID1107266301
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