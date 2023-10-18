أمريكا تفرض عقوبات على برنامجي إيران للصواريخ والمسيّرات

أمريكا تفرض عقوبات على برنامجي إيران للصواريخ والمسيّرات
التاريخ
10/18/2023 2:35:49 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 18 تشرين الأول (بترا) - فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يتوزعون بين إيران وهونغ كونغ والصين وفنزويلا بحسب واشنطن بوست .
وقال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نلسون إن "خيار إيران المتهوّر بمواصلة تطوير مسيّراتها المدمّرة وأسلحة أخرى يسهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم".
--(بترا)
ب خ/أز/ ع ط
18/10/2023 20:04:28
MENAFN18102023000117011021ID1107266300
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