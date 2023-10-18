أمريكا تفرض عقوبات على برنامجي إيران للصواريخ والمسيّرات

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 18 تشرين الأول (بترا) - فرضت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء عقوبات جديدة على أفراد وشركات مرتبطين ببرنامجي إيران للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة، يتوزعون بين إيران وهونغ كونغ والصين وفنزويلا بحسب واشنطن بوست .

وقال نائب وزير الخزانة الأميركي براين نلسون إن "خيار إيران المتهوّر بمواصلة تطوير مسيّراتها المدمّرة وأسلحة أخرى يسهم في إطالة نزاعات مختلفة في مناطق عدة في العالم".

--(بترا)

ب خ/أز/ ع ط

18/10/2023 20:04:28