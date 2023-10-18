مجلس الأمن يناقش الوضع السياسي والإنساني في فلسطين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الأول (بترا) عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في غزة المحتلة حيث استمع الأعضاء الى إحاطة من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند واخرى من منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفث.
وشدد وينسلاند على أن السبيل الوحيد "لوقف إراقة الدماء ومنع تكرارها" هو تمهيد الطريق نحو حل سياسي طويل الأمد، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.
وأعرب وينسلاند عن خشيته من "أننا نقف على حافة هاوية عميقة وخطيرة يمكن أن تغير مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن لم يكن الشرق الأوسط ككل"
وقال إن المجتمع الدولي فشل بشكل جماعي، بعد عقود من الصراع والاحتلال، في جلب الأطراف إلى الحل السياسي العادل والمستدام، وشدد على أن خطر توسع هذا الصراع الحالي "حقيقي للغاية وخطير للغاية".
وفيما يتعلق بالضفة الغربية ولبنان، قال: "يجب أن لا يكون هناك سوء تقدير ولا استفزاز ولا خطوة تغلق الباب أمام جهودنا الحالية" مؤكدا أن أولويته المطلقة هي العمل على تقليل "هذه التهديدات الوجودية" من خلال تواصله المستمر مع الأطراف.
-- (بترا)
م د/أز / ع ط
18/10/2023 20:02:03
MENAFN18102023000117011021ID1107266299
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