مجلس الأمن يناقش الوضع السياسي والإنساني في فلسطين

MENAFN - Jordan News Agency)

نيويورك 18 تشرين الأول (بترا) عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في غزة المحتلة حيث استمع الأعضاء الى إحاطة من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند واخرى من منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن غريفث.

وشدد وينسلاند على أن السبيل الوحيد "لوقف إراقة الدماء ومنع تكرارها" هو تمهيد الطريق نحو حل سياسي طويل الأمد، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.

وأعرب وينسلاند عن خشيته من "أننا نقف على حافة هاوية عميقة وخطيرة يمكن أن تغير مسار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إن لم يكن الشرق الأوسط ككل"

وقال إن المجتمع الدولي فشل بشكل جماعي، بعد عقود من الصراع والاحتلال، في جلب الأطراف إلى الحل السياسي العادل والمستدام، وشدد على أن خطر توسع هذا الصراع الحالي "حقيقي للغاية وخطير للغاية".

وفيما يتعلق بالضفة الغربية ولبنان، قال: "يجب أن لا يكون هناك سوء تقدير ولا استفزاز ولا خطوة تغلق الباب أمام جهودنا الحالية" مؤكدا أن أولويته المطلقة هي العمل على تقليل "هذه التهديدات الوجودية" من خلال تواصله المستمر مع الأطراف.

-- (بترا)

م د/أز / ع ط

18/10/2023 20:02:03