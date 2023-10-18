الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يبحث العدوان الإسرائيلي على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- انطلقت في مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الوزاري الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان العسكري الإسرائيلي والتهديدات التي يتعرض لها المدنيون في قطاع غزة المحاصر.
ويأتي عقد الاجتماع في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل قصف منشآت البنية التحتية والمنازل والمستشفيات بشكل مكثف منذ 12 يوما، ما أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 3100 شخص وإصابة نحو 12 ألفا في غزة، إضافة إلى 62 شهيدا وأكثر من 1300 جريح في الضفة، كما تسبب القصف العنيف بتشريد مئات الآلاف، وتدمير أكثر من 1500 مبنى في القطاع.
وقال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، إنه يتوجب علينا أن نعمل على الفور، بشكل جماعي وفردي لوقف هذه الحرب الهمجية ورفع الحصار عن غزة، وضمان ألا تعاني يوما إضافيا من الجوع أو العطش والدمار.
وشدد المالكي ،في كلمته على ضرورة العمل على تقديم أولئك الذين ارتكبوا الجرائم بحق شعبنا إلى العدالة بأسرع ما يمكن، هذه مسؤوليتنا وهذا واجبنا تجاه أهلنا في غزة وعموم الشعب الفلسطيني والبشرية جمعاء، ولا نقبل الفشل في مسعانا هذا.
من جهته أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بشدة المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط المئات من الشهداء والعديد من الجرحى من المدنيين الأبرياء، واعتبر ذلك جريمة حرب تتنافى مع جميع القيم الإنسانية، وإرهاب دولة منظم يستحق المساءلة والعقاب.
و أعرب الأمين العام عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني والدعم الثابت لنضاله المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.
وأكد ضرورة تكاتف الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، وضمان فتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الأدوية والمواد الغذائية والاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
18/10/2023 19:57:36
MENAFN18102023000117011021ID1107266298
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