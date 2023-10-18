شكري: معبر رفح غير مؤهل بسبب القصف و لا ضمان بألا يُقصَف إن فُتِح

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 تشرين الأول (بترا)-قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "معبر رفح ما يزال غير مؤهل بسبب القصف حتى الآن، وانه لا ضمان بألا يُقصَف إن فُتِح.
وأضاف شكري في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، أن ما حدث في مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة "مؤلم للغاية ولا مبرر له ولا بد من توقف استهداف المنشآت المدنية والمدنيين ووقف التصعيد في قطاع غزة.
وأضاف أن ما حدث في غزة جاء نتيجة حملة القصف الإسرائيلي المعلن عنها، وان إسرائيل مسؤولة عن عدم فتح معبر رفح لإيصال المساعدات للمدنيين، مشيرا الى انه لم تصل مصر أية معلومات رسمية بشأن رفض نتنياهو فتح معبر رفح.
وأوضح أن مصر تحاول بكل الوسائل مع الجميع تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وان على دولة الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي، مشيرا الى ان تهجير الفلسطينيين من شمالي القطاع مخالف للقانون الدولي.
--(بترا)
ن ا/أز/ ع ط
18/10/2023 19:49:12
MENAFN18102023000117011021ID1107266296
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