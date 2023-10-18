شكري: معبر رفح غير مؤهل بسبب القصف و لا ضمان بألا يُقصَف إن فُتِح

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الأول (بترا)-قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن "معبر رفح ما يزال غير مؤهل بسبب القصف حتى الآن، وانه لا ضمان بألا يُقصَف إن فُتِح.

وأضاف شكري في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، أن ما حدث في مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة "مؤلم للغاية ولا مبرر له ولا بد من توقف استهداف المنشآت المدنية والمدنيين ووقف التصعيد في قطاع غزة.

وأضاف أن ما حدث في غزة جاء نتيجة حملة القصف الإسرائيلي المعلن عنها، وان إسرائيل مسؤولة عن عدم فتح معبر رفح لإيصال المساعدات للمدنيين، مشيرا الى انه لم تصل مصر أية معلومات رسمية بشأن رفض نتنياهو فتح معبر رفح.

وأوضح أن مصر تحاول بكل الوسائل مع الجميع تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وان على دولة الاحتلال مراعاة حقوق الفلسطينيين وفق القانون الدولي، مشيرا الى ان تهجير الفلسطينيين من شمالي القطاع مخالف للقانون الدولي.

--(بترا)

ن ا/أز/ ع ط

18/10/2023 19:49:12