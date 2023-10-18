الأمن العام : تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات بمنطقة الرابية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ عددا من الأشخاص في منطقة الرابية قاموا اليوم الأربعاء، بأعمال شغب وحرق والحاق أضرار مادية بعد ان غادروا المكان المخصص للفاعلية المقررة وحاولوا اللجوء لاحد الشوارع الفرعية الخلفية من أجل محاولة الوصول للسفارة مستخدمين الحجارة والزجاجات الحارقة .
وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع التزام القانون والتعليمات الأمنية والتعاون مع رجال الأمن العام الموجودين بالميدان لحمايتهم وتأمين تعبيرهم السلمي عن آراءهم.
واعرب عن شديد الأسف لتعرض عدد من رجال الأمن العام للإصابة أثناء تعاملهم مع الشغب والخروج عن القانون، مؤكدا انه تم إسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج وهم بحالات صحية مستقرة.
--(بترا)
ل م/أز / ع ط
18/10/2023 19:46:24
MENAFN18102023000117011021ID1107266295
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