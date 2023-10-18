الأمن العام : تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات بمنطقة الرابية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا) - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ عددا من الأشخاص في منطقة الرابية قاموا اليوم الأربعاء، بأعمال شغب وحرق والحاق أضرار مادية بعد ان غادروا المكان المخصص للفاعلية المقررة وحاولوا اللجوء لاحد الشوارع الفرعية الخلفية من أجل محاولة الوصول للسفارة مستخدمين الحجارة والزجاجات الحارقة .

وأهاب الناطق الإعلامي بالجميع التزام القانون والتعليمات الأمنية والتعاون مع رجال الأمن العام الموجودين بالميدان لحمايتهم وتأمين تعبيرهم السلمي عن آراءهم.

واعرب عن شديد الأسف لتعرض عدد من رجال الأمن العام للإصابة أثناء تعاملهم مع الشغب والخروج عن القانون، مؤكدا انه تم إسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج وهم بحالات صحية مستقرة.

--(بترا)

ل م/أز / ع ط

18/10/2023 19:46:24