الصين تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة

الصين تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة
التاريخ
10/18/2023 2:35:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أدانت الصين، اليوم الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى "المعمداني" في غزة وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، معربة عن صدمتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "ننعي الضحايا ونعرب عن خالص تعاطفنا مع المصابين".
وأضاف: "تدعو الصين إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيقاف الأعمال العدائية وبذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية أسوأ".
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
18/10/2023 19:44:38
MENAFN18102023000117011021ID1107266294
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.