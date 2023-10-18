الصين تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أدانت الصين، اليوم الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى "المعمداني" في غزة وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، معربة عن صدمتها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "ننعي الضحايا ونعرب عن خالص تعاطفنا مع المصابين".

وأضاف: "تدعو الصين إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيقاف الأعمال العدائية وبذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية أسوأ".

--(بترا)

رصد / ف ق/أز / ع ط

18/10/2023 19:44:38