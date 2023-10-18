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الصين تدين الهجوم الإسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة

10/18/2023 2:35:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أدانت الصين، اليوم الأربعاء، الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المستشفى "المعمداني" في غزة وأسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، معربة عن صدمتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية: "ننعي الضحايا ونعرب عن خالص تعاطفنا مع المصابين".
وأضاف: "تدعو الصين إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيقاف الأعمال العدائية وبذل كل جهد ممكن لحماية المدنيين وتجنب حدوث كارثة إنسانية أسوأ".
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
18/10/2023 19:44:38

MENAFN18102023000117011021ID1107266294

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