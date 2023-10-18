الصفدي:نقف بكل إمكاناتنا لوقف الحرب المستعرة على أهلنا في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول(بترا)-قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إننا نقف بكل إمكاناتنا وجهودنا لوقف هذه الحرب المستعرة على أهلنا في غزة، ونتحدث مع العالم كله بأن ما يجري لا يمكن السكوت عنه.

وقال خلال جلسة مجلس النواب الطارئة اليوم الأربعاء، ان هناك قضايا رئيسة يجب أن يسمع العالم كله موقفنا منها، وأسمعنا هذا الموقف في الجهود التي قادها ويقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، بانه لا مبرر لهذه الحرب، وهذه جريمة حرب وفق القانون الدولي، ووفق القانون الدولي الإنساني، ووفق اتفاقيات جنيف وكل ملحقاتها وهي عقوبة جماعية يرفضها القانون الدولي ونرفضها ونتصدى لها.

وقال إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم أو أي محاولة للقيام بذلك هي خط أحمر بالنسبة للأردن سنتصدى له بكل إمكاناتنا، وهي تشكل خرقا للقانون الدولي وتحديدا لاتفاقية جنيف ولملحقها للعام 1977 التي تنص بوضوح على أن تهجير المواطنين من بلدهم جريمة حرب، والذي ينص بوضوح على أن تهجير المواطنين من أي بقعة محتلة إلى بقعة محتلة أخرى هي جريمة حرب، وغزة وفق القانون الدولي هي أرض محتلة، وحتى المحكمة الدولية التي أسست لبحث جرائم الحرب التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة نصت أيضا بوضوح على أن تهجير المدنيين جريمة حرب.

وأضاف: أن هذه الحرب لن تجلب إلا الدمار ولن تجلب إلا الكارثة، ولا شيء يبرر قتل الآلاف من الفلسطينيين، وأسمعنا العالم كله حتى يعرف حجم الكارثة حيث أن عدد الذين ارتقوا، وعدد الضحايا المدنيين في هذه الحرب على مدى أيام فاق عدد الضحايا على مدى 50 يوما من الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة في العام 2014.

وفيما يتعلق بالتهجير اكد على ثبات الموقف الاردني مضيفا قلنا على الملأ أننا لن نقبل أي محاولة للتهجير.

وقال إننا حذرنا مراراً وكلكم تذكرون كلمة جلالة الملك في الأمم المتحدة عندما قال إن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، ومحاولات القفز فوق القضية الفلسطينية، ومحاولات تهميش القضية الفلسطينية لن تدفع إلا باتجاه الانفجار الذي عملنا جميعاً دون حصوله، وهذه الحرب أثبتت مرة أخرى أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز القضية الفلسطينية ولا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية، أساس الصراع، وإن لم تحل هذه القضية على الأساس الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فنحن سنبقى أمام احتمالات تفجر العنف وتفجر الصراع يوماً بعد يوم.

وأكد الصفدي، أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون تلبية الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق، ولا أمن لأي أحد في المنطقة إن لم ينعم الفلسطينيون بأمنهم أيضاً، وقلنا ونقول بأن القانون الدولي لا يجوز أن يطبق انتقائياً وفق الجنسية والهوية والديانة، القانون الدولي يجب أن يطبق بحذافيره، القيم الإنسانية المشتركة، إنسانيتنا كلها تقول بأن لا فرق بين ضحية وضحية حسب مكان وجوده أو حسب مكان ارتكاب الجريمة أو حسب هوية من يرتكب الجريمة.

وقال: الفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من الإسرائيليين، والفلسطينيون ليسوا أقل إنسانية من الأوكرانيين وقلنا ونقول للعالم إن القانون الدولي الذي حملتموه مرتكزاً لكل الجهود لوقف الأزمة الأوكرانية يجب أن يطبق أيضاً على القضية الفلسطينية وعلى ما يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق، فهذه الازدواجية في المعايير لا يمكن أن نقبل بها، لا يمكن أن نسكت عنها، وقلنا إن هذا الدعم لهذه الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة إذا لم يكن هنالك موقف دولي واضح في رفضها وإدانتها والعمل على وقفها فإن الانطباع الذي يسود وينمو يوما بعد يوم عند شعوبنا أن هذه الحرب هي حرب بين العرب والمسلمين والمسيحيين وبين الغرب.

وقال نحن أمام الأصعب وكل المؤشرات تبين أن الحرب ذاهبة إلى ما هو أسوأ مما نشهده الآن، على كارثية وعلى بشاعة، ويجري الآن الحديث عن هجوم بري وإذا حدث هذا الهجوم فالكارثة ستكبر .

واكد أن الجهد الأردني بقيادة جلالة الملك لا يتوقف، لنحول دون الأسوأ، ونقول للعالم أن مطالبنا هي وقف فوري للحرب الآن، وسماح فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى غزة، ومرة أخرى لماذا وقف المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية إلى أوكرانيا جريمة حرب وهو ليس جريمة حرب عندما يتعلق الموضوع في فلسطين.

وزاد ان حماية المدنيين، وعدم الحديث بوضوح من العالم كله بضرورة حماية المدنيين هو ازدواجية ليس فقط في المعايير القانونية لكن ازدواجية في المعايير الأخلاقية أيضا، وبعد ذلك في المدى البعيد كما ذكر جلالة الملك أكثر من مرة يجب أن ننظر إلى سياق الأحداث لماذا نحن في مواجهة هذه الحرب لماذا نحن في مواجهة هذه الكارثة، لأن أساس الصراع هو احتلال لم ينتهي واحتلال لا آفاق لانتهاءه، وبالتالي على العالم إذا أراد أن يحول دون تكرار هذه الحروب وتكرار هذا الموت عليه أن ينهي أساس الصراع و عليه أن يتحرك في إنهاء الاحتلال الذي هو أساس الشر والذي هو يدفع المنطقة برمتها إلى إلى الهاوية.

وحذر من احتمالات توسع الحرب قائلا إذا انتشرت الحرب وتوسعت على جبهات أخرى فنحن كلنا أمام مواجهة حرب إقليمية وهذا شيء لن يستطيع أحد أن يحول دونه.

وقال إن العالم كله يتذكر الآن ما كان يقوله جلالته منذ سنوات عندما كانت القضية الفلسطينية للأسف هامشاً وعندما تجاوزها العالم وظن أنه يستطيع أن يتجاوزها و يتعامل مع القضية الفلسطينية وكأنها قضية فرص عمل هنا وهناك ولقمة طعام على طاولة أسرة هنا وهناك.

وقال إن موقفنا موحد لا فرق فيه بين الموقف الرسمي والشعبي وهذا الموقف ليس جديداً بل هذا هو تاريخ الأردن وهذه هي تضحيات الأردن هذا هو صوت الأردن الذي سيظل بحمد الله وبإذنه صوتاً عالياً لنصرة الأشقاء الفلسطينيين.

--(بترا)





ص خ/أز / ع ط

18/10/2023 19:43:53