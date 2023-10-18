30 شهيدا في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

30 شهيدا في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة
التاريخ
10/18/2023 2:35:43 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أفاد مصدر طبي فلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على منطقة المغراقة ومسجد بالنصيرات وسط القطاع.
كما استهدف قصف إسرائيلي منزلا في دير البلح وسط القطاع خلف شهداء وجرحى.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
18/10/2023 19:29:21
MENAFN18102023000117011021ID1107266292
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