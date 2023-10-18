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30 شهيدا في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة

10/18/2023 2:35:43 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أفاد مصدر طبي فلسطيني في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، باستشهاد أكثر من 30 فلسطينيا بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على منطقة المغراقة ومسجد بالنصيرات وسط القطاع.
كما استهدف قصف إسرائيلي منزلا في دير البلح وسط القطاع خلف شهداء وجرحى.
--(بترا)
رصد / ف ق/أز / ع ط
18/10/2023 19:29:21

MENAFN18102023000117011021ID1107266292

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