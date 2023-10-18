النواب: الاحتلال كيان إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات..إضافة أولى

MENAFN - Jordan News Agency)

وأكد النواب أن المُخططات الصهيونية ستفشل بإذن الله على الأرض الفلسطينية، وأن المنطقة لن تنعم بالأمن والاستقرار ما لم تُحل القضية الفلسطينية، مُشيرين إلى أن الأردن حذر مرارًا أن غياب الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، من شأنه أن يبقي المنطقة على صفيح من التوتر والغليان.

وقالوا إن تدنيس المُقدسات الإسلامية والمسيحية ومحاولة تهويدها، سيجر المنطقة إلى "الهاوية"، مُطالبين بطرد السفير الصهيوني من عمان، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، فضلًا عن التصويت على إلغاء مُعاهدة وادي عربة.

وأوضحوا أن غزة تشهد جرائم حرب وإبادة جماعية وسط انحياز دولي للقاتل، فالكيان الغاصب أسرف وتمادى في إجرامه، مؤكدين "أننا لن نقبل بأي شكل من الأشكال تهجير الفلسطينيين أو التسبب بنزوحهم. إذ لا يجوز أن يكون هُناك نكبة جديدة أو نزوح جديد".

وفيما طالب النواب بضرورة إعادة خدمة العلم، أشادوا بكوادر المُستشفي الميداني الأردني في غزة.

وقالوا إن المُقاومة الفلسطينية بكُل أذرعها على اختلاف تشكيلاتها أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة من جديد، مُضيفين أن الشعب الأردني كُله رصاص من أجل فلسطين وقضيتها.

وتابعوا أن السابع من تشرين الأول هو يوم إظهار هشاشة جيش الاحتلال الإسرائيلي، وانتفاء صفة "الجيش الذي لا يُقهر" عنه، مُطالبين بوقف عربي موحد، لنصرة قطاع غزة وأهل، ومن قبله القضية الفلسطينية بأكملها.

وزاد النواب أن الأمم تمرض ولا تموت، وهذه الأمة قادرة على أن تعود من جديد، مؤكدين أن الحتمية التاريخية هي من ستنتصر في النهاية.

وقالوا إن أردن قوي يعني فلسطين قوية، فأردن أقوى هو ما تحتاجه فلسطين وأهلها، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تكون الجبهة الداخلية مُتماسكة قوية موحدة.

وأكدوا أن الكيان الصهيوني يرتكب مجازر وجرائم حرب وعمليات إبادة جماعية، وتصفيات يندى لها الجبين، فعصابات الاحتلال استباحت كل شيء: مُستشفيات ومساجد ومدارس وبيوت المدنيين العُزل، وكذلك الحجر والشجر، قائلين إن ذلك يدل دلالة واضحة على عنجهية وصلف ووحشية الصهاينة، أمام صمت دولي مُخجل.

يتبع يتبع

--(بترا)





م خ /أز

18/10/2023 19:22:24