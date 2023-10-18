الأردن يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 18 تشرين الأول (بترا)- ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربي السفير أمجد العضايلة، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الاجتماع 88 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

وناقش اجتماع المكتب التنفيذي، الذي يضم في عضويته الأردن، والسعودية، والجزائر، والبحرين، والصومال، العراق، وسلطنة عمان، وعدداً من الموضوعات المهمة، لا سيما عقد المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، وموضوعات تتصل بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، والتعاون العربي في مجال التدريب وتبادل الدراسات والتجارب في مجالات الإسكان والتعمير.

وقال السفير العضايلة، في افتتاح الاجتماع، بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن لهذا الاجتماع، في توقيته ومشاريعه والبنود المعروضة على جدول أعماله، أهمية بالغة تستند إلى تحديات وأزمات وكوارث واجهتها منطقتنا العربية في الفترة الأخيرة، سواء ما ارتبط بكوارث طبيعية أو تغييرات مناخية قادت لكوارث إنسانية.

وأكد بحضور ممثلة الأردن في الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، أن هذه الظروف ترفع الحاجة لتعزيز منظومة البناء والعمران والبنية التحتية لمواجهة مثل هذه الكوارث والأزمات والتقليل من تداعياتها، وأن الضرورة أصبحت حتمية لتحقيق التكامل العربي في قطاع الإسكان والتعمير، وما يتطلبه ذلك من شراكة حقيقة بين الدول العربية قائمة على تبادل المعلومات والخبرات والتدريب المطلوب لذلك.

ودعا العضايلة إلى تركيز العمل نحو إعادة الإعمار، الذي يشكل فيه قطاع الإسكان والتعمير والإنشاءات الفاعل الرئيس، وتعزيز الانفتاح وتحقيق التعاون والتبادل مع المنظمات والتجمعات العربية الإقليمية والدولية المتخصصة والعاملة في مجالات الإسكان والتعمير والإنشاءات.

--(بترا)

م خ/ ن ح/رق

18/10/2023 18:26:11