الأردن يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان العرب

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 18 تشرين الأول (بترا)- ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربي السفير أمجد العضايلة، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الاجتماع 88 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
وناقش اجتماع المكتب التنفيذي، الذي يضم في عضويته الأردن، والسعودية، والجزائر، والبحرين، والصومال، العراق، وسلطنة عمان، وعدداً من الموضوعات المهمة، لا سيما عقد المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، ومتابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، وموضوعات تتصل بالتعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية والاتحادات العربية ذات الصلة، والتعاون العربي في مجال التدريب وتبادل الدراسات والتجارب في مجالات الإسكان والتعمير.
وقال السفير العضايلة، في افتتاح الاجتماع، بحضور ممثلين عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن لهذا الاجتماع، في توقيته ومشاريعه والبنود المعروضة على جدول أعماله، أهمية بالغة تستند إلى تحديات وأزمات وكوارث واجهتها منطقتنا العربية في الفترة الأخيرة، سواء ما ارتبط بكوارث طبيعية أو تغييرات مناخية قادت لكوارث إنسانية.
وأكد بحضور ممثلة الأردن في الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات، أن هذه الظروف ترفع الحاجة لتعزيز منظومة البناء والعمران والبنية التحتية لمواجهة مثل هذه الكوارث والأزمات والتقليل من تداعياتها، وأن الضرورة أصبحت حتمية لتحقيق التكامل العربي في قطاع الإسكان والتعمير، وما يتطلبه ذلك من شراكة حقيقة بين الدول العربية قائمة على تبادل المعلومات والخبرات والتدريب المطلوب لذلك.
ودعا العضايلة إلى تركيز العمل نحو إعادة الإعمار، الذي يشكل فيه قطاع الإسكان والتعمير والإنشاءات الفاعل الرئيس، وتعزيز الانفتاح وتحقيق التعاون والتبادل مع المنظمات والتجمعات العربية الإقليمية والدولية المتخصصة والعاملة في مجالات الإسكان والتعمير والإنشاءات.
--(بترا)
م خ/ ن ح/رق
18/10/2023 18:26:11
MENAFN18102023000117011021ID1107266289
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