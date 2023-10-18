اللجنة النيابية المعنية بمخاطبة البرلمانات تدعو إلى إيقاف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قررت اللجنة المؤقتة المشكلة من المكتب الدائم لمجلس النواب، المعنية بمخاطبة الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية، بمخاطبة البرلمانات الدولية من أجل تكثيف الجهود لإيقاف الحرب على قطاع غزة.

جاء ذلك عقب اجتماع عقدته بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور هايل عياش.

وأكدت اللجنة ضرورة العمل على دعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده المبذولة لإيقاف الحرب على القطاع.

وبعد بحثها للأوضاع الجارية على الساحة الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، دعت اللجنة البرلمانات الدولية للعمل على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومياه وكهرباء للأهل بالقطاع، مؤكدة عدم السماح بتهجير مواطني القطاع إلى أي مكان آخر.

وحضر الاجتماع، مقرر اللجنة النائب محمد الظهراوي، والأعضاء النواب، أحمد السراحنه، وغازي الذنيبات، وزيد العتوم، وخالد أبو حسان، وجعفر الربابعة، وعمر النبر، وميرزا بولاد، ومحمد الخلايلة، ودينا البشير، وهيثم الزيادين.

--(بترا)

م خ/رق

18/10/2023 18:08:15