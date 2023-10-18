اللجنة النيابية المعنية بمخاطبة البرلمانات تدعو إلى إيقاف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قررت اللجنة المؤقتة المشكلة من المكتب الدائم لمجلس النواب، المعنية بمخاطبة الاتحادات والجمعيات البرلمانية الدولية، بمخاطبة البرلمانات الدولية من أجل تكثيف الجهود لإيقاف الحرب على قطاع غزة.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته بدار مجلس النواب اليوم الأربعاء برئاسة النائب الدكتور هايل عياش.
وأكدت اللجنة ضرورة العمل على دعم مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني وجهوده المبذولة لإيقاف الحرب على القطاع.
وبعد بحثها للأوضاع الجارية على الساحة الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، دعت اللجنة البرلمانات الدولية للعمل على تيسير إيصال المساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومياه وكهرباء للأهل بالقطاع، مؤكدة عدم السماح بتهجير مواطني القطاع إلى أي مكان آخر.
وحضر الاجتماع، مقرر اللجنة النائب محمد الظهراوي، والأعضاء النواب، أحمد السراحنه، وغازي الذنيبات، وزيد العتوم، وخالد أبو حسان، وجعفر الربابعة، وعمر النبر، وميرزا بولاد، ومحمد الخلايلة، ودينا البشير، وهيثم الزيادين.
--(بترا)
م خ/رق
18/10/2023 18:08:15
MENAFN18102023000117011021ID1107266288
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