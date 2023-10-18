رئيس الوزراء: موقف الأردن بقيادة جلالة الملك متقدم على العالم بأسره في نُصرة الأشقاء الفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

الخصاونة: ليخسأ كل من يحرض على جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية.

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إننا نفخر في الأردن بأن موقفنا جميعا، وفي مقدمتنا جلالة الملك عبدالله الثاني وأبناء الشعب الأردني وبناته، متقدم على العالم بأسره في نصرة الأشقاء الفلسطينيين وإسنادهم، أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تجاوز كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمة له خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب، اليوم الأربعاء لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة: إن "مجزرة المستشفى المعمداني النكراء يندى لها جبين كل من يملك ذرة من الإنسانية والضمير".

وأكد الخصاونة أن الأردن القوي المتماسك، بهذا الموقف المشرف، "الذي لا يختلف عليها اثنان في هذا البلد العظيم، والذي ما تأخر يوما عن نصرة القضية الفلسطينية في مختلف المراحل والظروف هو الداعم والسند لأن تبقى فلسطين بإذن الله دوما قوية وصامدة"

وشدد على أن الحفاظ على هذه القوة والمنعة الداخلية وتعزيزها سيمكن الأردن من المضي قدما في إسناد القضية الفلسطينية، وأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم، حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني، وفي مقدمتها الحق بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة الكاملة والناجزة".

وقال رئيس الوزراء: "إن صدى ألم الأشقاء والأهل في فلسطين وجراحهم وشهدائهم كلها تتردد في نفوس الأردنيين جميعا ووجدانهم وضمائرهم، وفي كل بيت أردني"، مؤكدا "نحن الأقرب إلى فلسطين وسنظل - كما يؤكد جلالة الملك على الدوام - ولن نقبل بأقل من وقف الاعتداءات عليها، ومحاسبة من قاموا بهذه الاعتداءات.

وأشار إلى أن مد أشقائنا الفلسطينيين بالإسناد حتى نيل حقوقهم المشروعة كاملة "ثابت أردني هاشمي لم يتغير ولن يتزعزع حتى يرث الله الأرض وما عليها"، مشيرا إلى مقولة جلالة الملك "ستبقى بوصلتنا فلسطين وتاجها القدس الشريف"، ومؤكدا كلنا صف واحد خلف قيادته ومواقفه المتقدمة، يعضده فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد؛ من أجل الوفاء بهذا العهد.

وأضاف الخصاونة: "واهم من يعتقد أن مجزرة الأمس وغيرها، والحصار ومنع الغذاء والدواء عن أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، وقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ - على قسوتها وافتقارها إلى أدنى القيم الإنسانية والأخلاقية وخرقها للقانون الدولي والإنساني - يمكن أن تكسر إرادة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وثباتهم وصمودهم على أرضهم وتضحياتهم الجسيمة لنيل حقوقهم الوطنية المشروعة كاملة، مشددا "هذا لم يحدث في الماضي، ولن يحدث الآن، ولا في المستقبل ولا أبدا".

وشدد رئيس الوزراء "لن نسمح، وسنتصدى لأي محاولات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق من أرضهم، وسنقف بكل قوة وثبات أمام هذه المحاولات والسيناريوهات"، مؤكدا أن مكان أبناء الشعب الفلسطيني على ترابهم الوطني سواء في غزة أو الضفة الغربية، "ورسالتنا بهذا الاتجاه كانت وستظل واضحة لكل من يعنيه الأمر أننا نعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خط أحمر أردني وعربي دونه "خرط القتاد".

وأكد الخصاونة أننا متمسكون بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونذود عنها بالمهج والأرواح، والدفاع عنها ورعايتها، والتي ينهض بها جلالة الملك عبدالله الثاني بكل أمانة وشرف ومسؤولية واقتدار.

كما أكد أن الأردن لم ولن ندخر جهدا في تقديم جميع أشكال الدعم الإنساني والطبي للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المستشفى الميداني العسكري الذي تشغله طواقم قواتنا المسلحة الأردنية الباسلة / الجيش العربي في غزة يواصل واجبه المشرف في تضميد جراح الأشقاء هناك وسيستمر بمواصلة هذه الخدمات

ولفت رئيس الوزراء ألى أن الأردن سيمد الأشقاء الفلسطينيين في غزة بجسر جوي من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية لإيصالها إليهم في أقرب فرصة.

وقدم رئيس الوزراء التحية لأبناء شعبنا الأردني، والشعوب العربية بأسرها، ولمجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب على هذا التلاحم والتماسك المعبر عن وجدان كل واحد منا، مؤكدا على أننا جميعنا في الأردن متحدون خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ومواقفه المتقدمة التي تطاول عنان السماء في عزتها ونصرتها لأهلنا في فلسطين.

كما ثمن مواقف وجهود القوات المسلحة الأردنية / الجيش العربي، ومرتبات الأمن العام وأجهزتنا الأمنية وكل مكونات الدولة، مؤكدا أننا جميعا في مركب واحد وجبهة واحدة موحدة؛ حماية للأردن الأعز ونصرة لفلسطين وقضيتها العادلة، والقيم الإنسانية السامية.

وقال رئيس الوزراء: ليخسأ كل منهزم "سقط المتاع" يحرض على جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية في التجمعات والمظاهرات السلمية، من خلال توزيع منشورات تحرض على مواجهتهم، والتأشير من هذا الخاسئ على أنهم جيش الطاغوت.

وقال الخصاونة في هذا الصدد: "فشر باسمكم جميعا" "هذا بعيد عن شاربهم بقوة الأردنيين وهمتهم وعزيمتهم" فالجيش العربي ومرتبات الأمن العام وأجهزتنا الأمنية تحمي الأردن ليظل متماسكا وقادرا على صد الأذى عن فلسطين وأهلها، إلى أن تتحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وختم رئيس الوزراء بقوله: عاش الأردن وعاشت فلسطين حرة عربية وليخسأ كل من يحاول أن يدق أسافين ما بين الشعب والأحزاب ومكونات الدولة بكل أطيافها من ظلاميين ومن خفافيش الظلام يريدون حرف البوصلة عن فلسطين ومأساتها لتصبح قضية داخلية في الأردن.

--(بترا)

ع ق/رق

18/10/2023 18:13:19