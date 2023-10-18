إسرائيل تُجلي دبلوماسييها في مصر والمغرب

إسرائيل تُجلي دبلوماسييها في مصر والمغرب
التاريخ
10/18/2023 2:35:37 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أجلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، موظفي سفارتيها في القاهرة ومكتب الاتصال في الرباط، بسبب المظاهرات المناهضة للأوضاع في غزة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تأتي عملية الإجلاء ضمن حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم.
--(بترا)
رصد/ي ف/رق
18/10/2023 17:38:28
MENAFN18102023000117011021ID1107266286
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