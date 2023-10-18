إسرائيل تُجلي دبلوماسييها في مصر والمغرب

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- أجلت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، موظفي سفارتيها في القاهرة ومكتب الاتصال في الرباط، بسبب المظاهرات المناهضة للأوضاع في غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تأتي عملية الإجلاء ضمن حالة التأهب القصوى المعلنة في جميع السفارات الإسرائيلية حول العالم.

--(بترا)

رصد/ي ف/رق

18/10/2023 17:38:28