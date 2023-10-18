فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف الحرب على غزة

فيتو أميركي ضد مشروع قرار لوقف الحرب على غزة
التاريخ
10/18/2023 2:35:36 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
نيويورك 18 تشرين الأول (بترا) استخدمت الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الاربعاء، حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به البرازيل لوقف الحرب على غزة.
وحصل مشروع القرار على 12 صوتا مؤيدا وعارضته الولايات المتحدة (فيتو) فيما صوتت بالامتناع كل من الاتحاد الروسي والمملكة المتحدة.
ويدعو المشروع البرازيلي إلى "وقف مؤقت لأسباب إنسانية" للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
-- (بترا)
م د/م د/ف ق
18/10/2023 17:36:54
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