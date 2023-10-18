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انطلاق معرض الخليج للتعليم في 24 الشهر الحالي بأبوظبي

10/18/2023 2:35:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- ينطلق معرض الخليج للتعليم والتدريب في نسخته الثانية خلال الفترة من 24 إلى 25 الشهر الحالي.
وبحسب بيان صحفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، يشكل المعرض الذي تنظمه شركة "ميد بوينت"، منصة نموذجية للطلبة، خاصة في المرحلة الثانوية، لتحديد خياراتهم المناسبة من الجامعات والبرامج الأكاديمية، ومناقشة كل ما يتعلق باهتماماتهم وطموحاتهم العلمية.
وأعربت رئيس مجلس إدارة شركة ميد بوينت" الشيخة نورة آل خليفة، عن شكرها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعمها للمعرض وحضور الأمين العام للوزارة الدكتور مأمون الدبعي له، وأيضاً على مشاركة جامعات أردنية في المعرض بنسخته الثانية.
--(بترا)
أ ر/ن ح/ف ق
18/10/2023 17:30:45

MENAFN18102023000117011021ID1107266284

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