انطلاق معرض الخليج للتعليم في 24 الشهر الحالي بأبوظبي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- ينطلق معرض الخليج للتعليم والتدريب في نسخته الثانية خلال الفترة من 24 إلى 25 الشهر الحالي.
وبحسب بيان صحفي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الأربعاء، يشكل المعرض الذي تنظمه شركة "ميد بوينت"، منصة نموذجية للطلبة، خاصة في المرحلة الثانوية، لتحديد خياراتهم المناسبة من الجامعات والبرامج الأكاديمية، ومناقشة كل ما يتعلق باهتماماتهم وطموحاتهم العلمية.
وأعربت رئيس مجلس إدارة شركة ميد بوينت" الشيخة نورة آل خليفة، عن شكرها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على دعمها للمعرض وحضور الأمين العام للوزارة الدكتور مأمون الدبعي له، وأيضاً على مشاركة جامعات أردنية في المعرض بنسخته الثانية.
--(بترا)
أ ر/ن ح/ف ق
18/10/2023 17:30:45
MENAFN18102023000117011021ID1107266284
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