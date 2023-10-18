وقفات طبية بالضفة الغربية منددة بمجزرة المستشفى المعمداني

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الأول (بترا)-اعتصمت الطواقم الطبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وصحة طولكرم، وسط ميدان جمال عبد الناصر، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا والطواقم الطبية، أثناء قيامهم بواجبهم الطبي في المستشفى الأهلي المعمداني بغزة.

وجاءت هذه الوقفة عقب مسيرة دعت إليها اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في طولكرم شمال الضفة الغربية، وانطلقت من ساحة مستشفى الشهيد ثابت ثابت رفضا لجرائم الاحتلال في غزة، بعد تعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص والعيادات الخاصة.

ودعا الأطباء في كلماتهم بالرحمة والمغفرة لشهداء القطاع في كل بقاع فلسطين، منددين باستهداف الاحتلال للمدنيين العزّل والمباني السكنية والطواقم الطبية والدفاع المدني، وارتكاب مجازر إبادة جماعية مسحت عائلات بأكملها من السجل المدني.

ووصفوا قصف الاحتلال للمستشفى بأنه مجزرة بشعة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى، مستنكرين مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري من مجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وفي الخليل شدد مدير مستشفى الخليل الحكومي طارق البربراوي، خلال الوقفة التي نظمتها الطواقم الطبية في الخليل، تنديدا بمجزرة قصف المستشفى"، على أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية خاصة، والمدنيين عامة، خطير جدا.

وقال، إن سياسات الاحتلال وإجراءاته وجرائمه لا تأبه بقوانين دولية إنسانية، ولا شرائع سماوية، في ظل صمت عربي ودولي مريب، لا يحرك ساكنا لمواجهة هذا الانتقام الذي تشنه إسرائيل بأعتى الأسلحة وأحدثها، وأكثرها فتكا ودمارا بكل حقد وكراهية وعنصرية يمارسها الاحتلال على شعب أعزل، وأطفال أبرياء، وطواقم إسعاف ميدانية وطواقم طبية.

ودعا البرابراوي إلى وقف هذا العدوان والتوقف عن استهداف المدنيين والعاملين في الإسعاف والخدمات الطبية والمستشفيات، وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية دون تعريض حياتهم للخطر.

في غضون ذلك قالت وزيرة الصحة الفلسطينية خلال مشاركتها بوقفة اعتصام للطواقم الطبية في رام الله إن 37 شهيدا من الكوادر الصحية والطبية والإسعافية ارتقَوا منذ بدء العدوان، وجرى استهداف المستشفى الأوروبي، ما أدى إلى تضرر أجزاء منه نتيجة القصف المباشر، بالإضافة إلى تضرر 36 مستشفى في قطاع غزة، بين تهديد وقصف وإخلاء، وتوقف 4 مستشفيات عن العمل، وهي مستشفيات (بيت حانون، والدرة، والكرامة، والأهلي المعمداني)، وتوقف 33 مركزا للرعاية الصحية عن العمل، كما أخلي مستشفى حمد للتأهيل ومركز إسعاف الهلال الأحمر، بسبب عدم الأمان والقصف المتكرر، وتدمرت 23 مركبة إسعاف بالكامل.

--(بترا)

م . ف/م د/ف ق

18/10/2023 17:22:20