وقفات طبية بالضفة الغربية منددة بمجزرة المستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين الأول (بترا)-اعتصمت الطواقم الطبية في مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وصحة طولكرم، وسط ميدان جمال عبد الناصر، تنديدا بجرائم الاحتلال بحق شعبنا والطواقم الطبية، أثناء قيامهم بواجبهم الطبي في المستشفى الأهلي المعمداني بغزة.
وجاءت هذه الوقفة عقب مسيرة دعت إليها اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في طولكرم شمال الضفة الغربية، وانطلقت من ساحة مستشفى الشهيد ثابت ثابت رفضا لجرائم الاحتلال في غزة، بعد تعليق العمل في القطاعين الحكومي والخاص والعيادات الخاصة.
ودعا الأطباء في كلماتهم بالرحمة والمغفرة لشهداء القطاع في كل بقاع فلسطين، منددين باستهداف الاحتلال للمدنيين العزّل والمباني السكنية والطواقم الطبية والدفاع المدني، وارتكاب مجازر إبادة جماعية مسحت عائلات بأكملها من السجل المدني.
ووصفوا قصف الاحتلال للمستشفى بأنه مجزرة بشعة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني، أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى، مستنكرين مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري من مجازر بحق الشعب الفلسطيني.
وفي الخليل شدد مدير مستشفى الخليل الحكومي طارق البربراوي، خلال الوقفة التي نظمتها الطواقم الطبية في الخليل، تنديدا بمجزرة قصف المستشفى"، على أن استهداف المستشفيات والطواقم الطبية خاصة، والمدنيين عامة، خطير جدا.
وقال، إن سياسات الاحتلال وإجراءاته وجرائمه لا تأبه بقوانين دولية إنسانية، ولا شرائع سماوية، في ظل صمت عربي ودولي مريب، لا يحرك ساكنا لمواجهة هذا الانتقام الذي تشنه إسرائيل بأعتى الأسلحة وأحدثها، وأكثرها فتكا ودمارا بكل حقد وكراهية وعنصرية يمارسها الاحتلال على شعب أعزل، وأطفال أبرياء، وطواقم إسعاف ميدانية وطواقم طبية.
ودعا البرابراوي إلى وقف هذا العدوان والتوقف عن استهداف المدنيين والعاملين في الإسعاف والخدمات الطبية والمستشفيات، وتمكينهم من أداء مهامهم الإنسانية دون تعريض حياتهم للخطر.
في غضون ذلك قالت وزيرة الصحة الفلسطينية خلال مشاركتها بوقفة اعتصام للطواقم الطبية في رام الله إن 37 شهيدا من الكوادر الصحية والطبية والإسعافية ارتقَوا منذ بدء العدوان، وجرى استهداف المستشفى الأوروبي، ما أدى إلى تضرر أجزاء منه نتيجة القصف المباشر، بالإضافة إلى تضرر 36 مستشفى في قطاع غزة، بين تهديد وقصف وإخلاء، وتوقف 4 مستشفيات عن العمل، وهي مستشفيات (بيت حانون، والدرة، والكرامة، والأهلي المعمداني)، وتوقف 33 مركزا للرعاية الصحية عن العمل، كما أخلي مستشفى حمد للتأهيل ومركز إسعاف الهلال الأحمر، بسبب عدم الأمان والقصف المتكرر، وتدمرت 23 مركبة إسعاف بالكامل.
--(بترا)
م . ف/م د/ف ق
18/10/2023 17:22:20
MENAFN18102023000117011021ID1107266283
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