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الملك ورئيس الحكومة الإسبانية يبحثان الأوضاع المتدهورة في غزة

10/18/2023 2:35:34 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الأوضاع المتدهورة في غزة.
وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب على غزة، والتي دخلت مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة.
وحذر جلالته من الاستمرار في استهداف المدنيين الأبرياء العزل، مجددا التأكيد على أن قصف مستشفى المعمداني في غزة أمس جريمة حرب بشعة.
ولفت جلالة الملك إلى أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع.
--(بترا)
ن ح/رق
18/10/2023 17:28:17

MENAFN18102023000117011021ID1107266282

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