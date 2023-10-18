صندوق المعونة يسعى لتوفير منح جامعية لأبناء الأسر المستفيدة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا) - أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، اليوم الأربعاء، سعي الصندوق من خلال الشركاء والجهات الداعمة، لتوفير منح جامعية لأبناء الأسر المستفيدة من الصندوق، لمساعدتهم في إكمال تعليمهم الجامعي.
وأشارت إلى الدور الإيجابي، لجمعية الآفاق الخيرية، في تنفيذ أهداف الصندوق وإيجاد منح جامعية للمتفوقين في شهادة الثانوية العامة، ممن حصلوا على معدلات 90% وما فوق، وذلك انطلاقا من الاتفاقية الموقعة بين الجمعية والصندوق.
وأكدت شنيكات، أن الجانب التعليمي وتوفير نفقاته من أهم متطلبات الأسر الفقيرة، نظرا لأهمية التعليم في رفع سويتها، وخروجها من دائرة الفقر والعوز لدائرة العمل والعطاء، وعدم الاعتماد على المعونات المالية من خلال الصندوق .
وأشادت "بالدور المميز للجمعية والذي يعتبر أنموذجًا يحتذى في دعم ومساندة الصندوق، لتوفير بيئة مناسبة لزيادة إقبال أبناء الأسر المستفيدة منه على التوجه للتعليم الجامعي"، موضحة أن المنح المقدمة للمتفوقين وعددها 70 منحة، شكّلت طريقًا للسير نحو دروب النجاح والتميز.
--(بترا)
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18/10/2023 17:17:25
MENAFN18102023000117011021ID1107266281
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