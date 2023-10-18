صندوق المعونة يسعى لتوفير منح جامعية لأبناء الأسر المستفيدة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا) - أكدت مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، اليوم الأربعاء، سعي الصندوق من خلال الشركاء والجهات الداعمة، لتوفير منح جامعية لأبناء الأسر المستفيدة من الصندوق، لمساعدتهم في إكمال تعليمهم الجامعي.

وأشارت إلى الدور الإيجابي، لجمعية الآفاق الخيرية، في تنفيذ أهداف الصندوق وإيجاد منح جامعية للمتفوقين في شهادة الثانوية العامة، ممن حصلوا على معدلات 90% وما فوق، وذلك انطلاقا من الاتفاقية الموقعة بين الجمعية والصندوق.

وأكدت شنيكات، أن الجانب التعليمي وتوفير نفقاته من أهم متطلبات الأسر الفقيرة، نظرا لأهمية التعليم في رفع سويتها، وخروجها من دائرة الفقر والعوز لدائرة العمل والعطاء، وعدم الاعتماد على المعونات المالية من خلال الصندوق .

وأشادت "بالدور المميز للجمعية والذي يعتبر أنموذجًا يحتذى في دعم ومساندة الصندوق، لتوفير بيئة مناسبة لزيادة إقبال أبناء الأسر المستفيدة منه على التوجه للتعليم الجامعي"، موضحة أن المنح المقدمة للمتفوقين وعددها 70 منحة، شكّلت طريقًا للسير نحو دروب النجاح والتميز.

--(بترا)

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18/10/2023 17:17:25