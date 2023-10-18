عجلون: ندوة عن الحفاظ على الثروة الحرجية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عجلون 18 تشرين الأول (بترا)- نظم مشروع لجان الدعم المجتمعي (لجنة عجلون المجتمعية) المنفذ من قبل الصندوق الاردني الهاشمي "جهد" اليوم الأربعاء، في قاعة مدرسة عبين عبلين الثانوية للبنين ندوة توعوية عن الحفاظ على الثروة الحرجية ومخاطر استخدام الزئبق على صحة الإنسان والبيئة .
وقال رئيس مجلس التطوير التربوي علي القضاة إن الندوة تأتي بالتعاون مديريات الزراعة والتربية والتعليم ونقابة المهندسين الزراعيين والإدارة الملكية لحماية البيئة وجمعية البيئة الأردنية ومجلس التطوير التربوي وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ بهدف التصدي للبؤر البيئية الساخنة ضمن أسبوع الحياة البرية ويوم البيئة العربي.
واستعرضت مديرة مركز الجنيد الزراعي المهندسة رهام المومني الجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على البيئة والغابات، مشيرة الى ان التنوع الحيوي هو الأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة ويخفف من وطأة تغير المناخ.
وقالت مسؤولة التوعية في الإدارة الملكية لحماية البيئة بمحافظة عجلون الملازم المهندسة وفاء القضاة إن الإدارة تسعى جاهدة من خلال المهام التي تقوم بها لحماية البيئة وخصوصا فيما يتعلق بالمناطق والغابات الحرجية.
وأشار رئيس شبكة التطوير التربوي في عبين الدكتور كمال المومني الى أهمية نشر الثقافة البيئية بين الطلبة من خلال عقد وتنظيم المحاضرات البيئية المتنوعة بهدف التوعية والتثقيف الطلبة، مبينة ان المدرسة تنفذ العديد من البرامج والأنشطة للطالبات التي تختص بالمجال البيئي.
--(بترا)
ع ف/ف ق
18/10/2023 17:27:10
MENAFN18102023000117011021ID1107266280
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