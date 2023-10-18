عجلون: ندوة عن الحفاظ على الثروة الحرجية

MENAFN - Jordan News Agency)

عجلون 18 تشرين الأول (بترا)- نظم مشروع لجان الدعم المجتمعي (لجنة عجلون المجتمعية) المنفذ من قبل الصندوق الاردني الهاشمي "جهد" اليوم الأربعاء، في قاعة مدرسة عبين عبلين الثانوية للبنين ندوة توعوية عن الحفاظ على الثروة الحرجية ومخاطر استخدام الزئبق على صحة الإنسان والبيئة .

وقال رئيس مجلس التطوير التربوي علي القضاة إن الندوة تأتي بالتعاون مديريات الزراعة والتربية والتعليم ونقابة المهندسين الزراعيين والإدارة الملكية لحماية البيئة وجمعية البيئة الأردنية ومجلس التطوير التربوي وبدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين؛ بهدف التصدي للبؤر البيئية الساخنة ضمن أسبوع الحياة البرية ويوم البيئة العربي.

واستعرضت مديرة مركز الجنيد الزراعي المهندسة رهام المومني الجهود التي تبذل من أجل الحفاظ على البيئة والغابات، مشيرة الى ان التنوع الحيوي هو الأساس الذي يدعم جميع أشكال الحياة ويخفف من وطأة تغير المناخ.

وقالت مسؤولة التوعية في الإدارة الملكية لحماية البيئة بمحافظة عجلون الملازم المهندسة وفاء القضاة إن الإدارة تسعى جاهدة من خلال المهام التي تقوم بها لحماية البيئة وخصوصا فيما يتعلق بالمناطق والغابات الحرجية.

وأشار رئيس شبكة التطوير التربوي في عبين الدكتور كمال المومني الى أهمية نشر الثقافة البيئية بين الطلبة من خلال عقد وتنظيم المحاضرات البيئية المتنوعة بهدف التوعية والتثقيف الطلبة، مبينة ان المدرسة تنفذ العديد من البرامج والأنشطة للطالبات التي تختص بالمجال البيئي.

--(بترا)

ع ف/ف ق

18/10/2023 17:27:10