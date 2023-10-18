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الملك في اتصال مع رئيس الوزراء الياباني يدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

10/18/2023 2:35:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)


عمان 18 تشرين الأول (بترا)- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تم خلاله بحث آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة.
ودعا جلالته إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، مجددا التحذير بأن هذه الحرب قد دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها.
وأعاد جلالة الملك التأكيد على إدانة الأردن للمجزرة البشعة التي استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، مبينا أن على المجتمع الدولي حماية المدنيين ووضع حد لهذه الحرب.
وأشار جلالته إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء والوقود والكهرباء والمياه إلى غزة.
--(بترا)
ف ق
18/10/2023 17:25:37

MENAFN18102023000117011021ID1107266279

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