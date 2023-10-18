فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بوادي الأردن غداً

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار 18 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بوادي الأردن غداً الخميس، لغايات إجراء الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار الكهربائي الذي ستكون مدته من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً، سيشمل مناطق: دير علا، والطوال الشمالي، وجزء من الدباب، ومحطة يسرى صغير، ومحطة مديرية زراعة دير علا ومحطة صالح المعشر، ومحطة مركز صحي الطوال الشمالي، ومحطة مصنع الألبسة الهندية.
وأضافت أن الفصل سيشمل بلواء الأغوار الشمالية مناطق: المنشية والعرامشة، والفضيين وجزء من بلدة وقاص.
--(بترا)
أ غ/ن ح/رق
18/10/2023 17:11:08
MENAFN18102023000117011021ID1107266278
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