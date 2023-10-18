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فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بوادي الأردن غداً

10/18/2023 2:35:31 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار 18 تشرين الأول (بترا)- أعلنت شركة توزيع الكهرباء، عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بوادي الأردن غداً الخميس، لغايات إجراء الصيانة السنوية.
وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن فصل التيار الكهربائي الذي ستكون مدته من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الثالثة والنصف عصراً، سيشمل مناطق: دير علا، والطوال الشمالي، وجزء من الدباب، ومحطة يسرى صغير، ومحطة مديرية زراعة دير علا ومحطة صالح المعشر، ومحطة مركز صحي الطوال الشمالي، ومحطة مصنع الألبسة الهندية.
وأضافت أن الفصل سيشمل بلواء الأغوار الشمالية مناطق: المنشية والعرامشة، والفضيين وجزء من بلدة وقاص.
--(بترا)
أ غ/ن ح/رق
18/10/2023 17:11:08

MENAFN18102023000117011021ID1107266278

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