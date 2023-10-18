تكية أم علي تطلق حملة لأجلكِ يا غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا) - أطلقت تكية أم علي حملتها تحت شعار " لأجلكِ يا غزة"، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف جمع التبرّعات لتوفير طرود غذائية طارئة لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر المنكوبة، دعماً لأهلنا في قطاع غزة.
وتحتوي الطرود الغذائية الطارئة، على مواد غذائية جاهزة للأكل لا تتطلب الطهي مثل التونا، والبسكويت، والمربى، والحلاوة، والحمص المطحون، مما يمثل حلاً فورياً لتلبية الاحتياجات التغذوية للأسر المنكوبة، وتم اختيار هذه المواد الغذائية الجاهزة للأكل للتسهيل على الأسر المنكوبة تناولها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة حيث تبلغ قيمة الطرد الغذائي الواحد 25 دينارا، يلبي كل طرد الاحتياجات التغذوية لأسرة مكونة من شخصين لمدة 14 يوماً أو أسرة مكونة من أربعة أشخاص لمدة 7 أيام.
وباشرت تكية أم علي عملية تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة داخل مستودعاتها في منطقة خريبة السوق، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، استعداداً لإيصال الطرود، حيث سيتم إطلاق أولى قوافل المساعدات بالتزامن مع صدور قرار فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ليتم إيصال الطرود الغذائية الطارئة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وبدأت التكية باستقبال التبرعات النقدية للحملة حيث يمكن التبرع عن طريق الاتصال على الرقم 064900900 أو التبرع عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي عن طريق البحث عن TUA، أو زيارة مواقع تكية أم علي في المراكز التجارية، أو من خلال خدمة CliQ ( TUAGAZA ) أو خدمة اي-فواتيركم أو عن طريق الحصالات المنتشرة في المراكز التجارية، إضافة إلى التبرع عن طريق عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.
- - (بترا)
ح ظ/ ف م/ف ق
18/10/2023 17:08:31
MENAFN18102023000117011021ID1107266277
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