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تكية أم علي تطلق حملة لأجلكِ يا غزة

10/18/2023 2:35:28 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا) - أطلقت تكية أم علي حملتها تحت شعار " لأجلكِ يا غزة"، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف جمع التبرّعات لتوفير طرود غذائية طارئة لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر المنكوبة، دعماً لأهلنا في قطاع غزة.
وتحتوي الطرود الغذائية الطارئة، على مواد غذائية جاهزة للأكل لا تتطلب الطهي مثل التونا، والبسكويت، والمربى، والحلاوة، والحمص المطحون، مما يمثل حلاً فورياً لتلبية الاحتياجات التغذوية للأسر المنكوبة، وتم اختيار هذه المواد الغذائية الجاهزة للأكل للتسهيل على الأسر المنكوبة تناولها في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها أهلنا في غزة حيث تبلغ قيمة الطرد الغذائي الواحد 25 دينارا، يلبي كل طرد الاحتياجات التغذوية لأسرة مكونة من شخصين لمدة 14 يوماً أو أسرة مكونة من أربعة أشخاص لمدة 7 أيام.
وباشرت تكية أم علي عملية تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة داخل مستودعاتها في منطقة خريبة السوق، بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، استعداداً لإيصال الطرود، حيث سيتم إطلاق أولى قوافل المساعدات بالتزامن مع صدور قرار فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ليتم إيصال الطرود الغذائية الطارئة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وبدأت التكية باستقبال التبرعات النقدية للحملة حيث يمكن التبرع عن طريق الاتصال على الرقم 064900900 أو التبرع عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي عن طريق البحث عن TUA، أو زيارة مواقع تكية أم علي في المراكز التجارية، أو من خلال خدمة CliQ ( TUAGAZA ) أو خدمة اي-فواتيركم أو عن طريق الحصالات المنتشرة في المراكز التجارية، إضافة إلى التبرع عن طريق عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.
- - (بترا)
ح ظ/ ف م/ف ق
18/10/2023 17:08:31

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