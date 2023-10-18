بدء مؤتمر الرواية الأردنية التاسع القدس في الرواية العربية باليرموك

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 تشرين الأول(بترا)-بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الرواية الأردنية التاسع "القدس في الرواية العربية"، الذي تنظمه مكتبة الحسين بن طلال بالجامعة، ومديرية ثقافة اربد، ورابطة الكتاب الأردنيين، ومختبر السرديات الأردني، ويستمر يومين.

وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، إن الجامعة تحتضن وقائع المؤتمر، بعد أن احتضنت المؤتمر في السنوات الأربع الماضية، حتى باتت الجامعة، ممثلة بمكتبة الحسين بن طلال، شريكا أساسا في إقامة هذا اللقاء الأدبي المتميز.

وأكد أن فلسطين والقدس المحتلة، تأخذ مكانة مركزية في هذا المؤتمر الذي يتخذ من الأديب المقدسي، محمود شقير، شخصية للمؤتمر، بمشاركة نخبة من الأدباء والنقاد، ينظرون في الرواية الأردنية والعربية، كاشفين عن التجليات الفنية والموضوعية للقدس فيها.

ورحب بالمشاركين من أدباء ونقاد، وخاصة الضيوف الآتين من فلسطين رغم ما تتعرض له فلسطين المحتلة في هذه الأيام من أهوال.

وأكد الدكتور المتوكل طه من فلسطين في كلمة باسم المشاركين، أن الروائيين في المؤتمر يدينون بشكل حاسم ما يفعله الإسرائيليون، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي يعمق دور الجامعة في نقل ما يمر بالشارع العربي إلى قاعات المحاضرات والندوات وخاصة عندما يتعلق الأمر بالرواية، مؤكدا أننا لن نستطيع أن نستعيد القدس أرضا ومقدسات وحقيقة، إلا إذا استعدناها جمالا وفكرا ومعرفة.

بدوره، ألقى الروائي هاشم غرايبة كلمة باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أشار فيها إلى أن المشاريع الثقافية في جامعة اليرموك تمثل ثقافة سلوكية، حيث استطاعت مكتبة الحسين بن طلال في الجامعة من تحويل الثقافة إلى سلوك وغذاء يومي وبناء جسور معرفية ثقافية مع المجتمع المحلي بمؤسساته الثقافية المختلفة.

وأكد أن كل فعل ثقافي هو عمل من أعمال البناء والصمود والتصدي، وأننا سنتغلب على أعدائنا بالمعرفة والعلم، مشيدا بالتعاون الفاعل بين المكتبة ومديرية ثقافة اربد ورابطة الكتاب الأردنيين ومختبر السرديات الأردني.

وتضمنت فعاليات المؤتمر في يومه الأول جلستين، الأولى بعنوان "القدس في الرواية العربية" ترأستها الروائية سميحة خريس، وتناولت موضوعات "سؤال الإديولوجيا في: مصابيح أورشاليم- رواية عن إدوارد سعيد/ للعراقي علي بدر" للدكتور نبيل حداد، و"الرواية العربية بلغات أجنبية القدس حرة لعقيل أبو الشعر نموذجاً" للدكتورة هند أبو الشعر، و"القدس قبل حرب حزيران/ بوابة مندلبوم نموذجاً" للقاص الأستاذ هشام مقدادي.

فيما ترأس القاص مفلح العدوان الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "القدس في كتابات محمود شقير"، وتضمنت موضوعات " القدس في عالم محمود شقير الروائي: قراءة في ثلاث روايات" قدمها الناقد والمترجم الأستاذ فخري صالح، و "هيمنة المكان في تجربة محمود شقير: القدس وبيان الأثر" قدمتها الدكتورة فهيمة غنايم، و "متعة السرد الروائي وتراجيديا الواقع المقدسي" للدكتور محمد عبد القادر، و"القدس في كتابات محمود شقير رواية مديح لنساء العائلة نموذجاً" للدكتورة دلال عنبتاوي.

--(بترا)

س ع/ ف م/ف ق

18/10/2023 17:06:29