بدء مؤتمر الرواية الأردنية التاسع القدس في الرواية العربية باليرموك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 تشرين الأول(بترا)-بدأت في جامعة اليرموك، اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر الرواية الأردنية التاسع "القدس في الرواية العربية"، الذي تنظمه مكتبة الحسين بن طلال بالجامعة، ومديرية ثقافة اربد، ورابطة الكتاب الأردنيين، ومختبر السرديات الأردني، ويستمر يومين.
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة، إن الجامعة تحتضن وقائع المؤتمر، بعد أن احتضنت المؤتمر في السنوات الأربع الماضية، حتى باتت الجامعة، ممثلة بمكتبة الحسين بن طلال، شريكا أساسا في إقامة هذا اللقاء الأدبي المتميز.
وأكد أن فلسطين والقدس المحتلة، تأخذ مكانة مركزية في هذا المؤتمر الذي يتخذ من الأديب المقدسي، محمود شقير، شخصية للمؤتمر، بمشاركة نخبة من الأدباء والنقاد، ينظرون في الرواية الأردنية والعربية، كاشفين عن التجليات الفنية والموضوعية للقدس فيها.
ورحب بالمشاركين من أدباء ونقاد، وخاصة الضيوف الآتين من فلسطين رغم ما تتعرض له فلسطين المحتلة في هذه الأيام من أهوال.
وأكد الدكتور المتوكل طه من فلسطين في كلمة باسم المشاركين، أن الروائيين في المؤتمر يدينون بشكل حاسم ما يفعله الإسرائيليون، مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي يعمق دور الجامعة في نقل ما يمر بالشارع العربي إلى قاعات المحاضرات والندوات وخاصة عندما يتعلق الأمر بالرواية، مؤكدا أننا لن نستطيع أن نستعيد القدس أرضا ومقدسات وحقيقة، إلا إذا استعدناها جمالا وفكرا ومعرفة.
بدوره، ألقى الروائي هاشم غرايبة كلمة باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، أشار فيها إلى أن المشاريع الثقافية في جامعة اليرموك تمثل ثقافة سلوكية، حيث استطاعت مكتبة الحسين بن طلال في الجامعة من تحويل الثقافة إلى سلوك وغذاء يومي وبناء جسور معرفية ثقافية مع المجتمع المحلي بمؤسساته الثقافية المختلفة.
وأكد أن كل فعل ثقافي هو عمل من أعمال البناء والصمود والتصدي، وأننا سنتغلب على أعدائنا بالمعرفة والعلم، مشيدا بالتعاون الفاعل بين المكتبة ومديرية ثقافة اربد ورابطة الكتاب الأردنيين ومختبر السرديات الأردني.
وتضمنت فعاليات المؤتمر في يومه الأول جلستين، الأولى بعنوان "القدس في الرواية العربية" ترأستها الروائية سميحة خريس، وتناولت موضوعات "سؤال الإديولوجيا في: مصابيح أورشاليم- رواية عن إدوارد سعيد/ للعراقي علي بدر" للدكتور نبيل حداد، و"الرواية العربية بلغات أجنبية القدس حرة لعقيل أبو الشعر نموذجاً" للدكتورة هند أبو الشعر، و"القدس قبل حرب حزيران/ بوابة مندلبوم نموذجاً" للقاص الأستاذ هشام مقدادي.
فيما ترأس القاص مفلح العدوان الجلسة الثانية التي جاءت بعنوان "القدس في كتابات محمود شقير"، وتضمنت موضوعات " القدس في عالم محمود شقير الروائي: قراءة في ثلاث روايات" قدمها الناقد والمترجم الأستاذ فخري صالح، و "هيمنة المكان في تجربة محمود شقير: القدس وبيان الأثر" قدمتها الدكتورة فهيمة غنايم، و "متعة السرد الروائي وتراجيديا الواقع المقدسي" للدكتور محمد عبد القادر، و"القدس في كتابات محمود شقير رواية مديح لنساء العائلة نموذجاً" للدكتورة دلال عنبتاوي.
--(بترا)
س ع/ ف م/ف ق
18/10/2023 17:06:29
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