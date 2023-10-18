فاعليات شعبية ومنظمات مجتمع مدني تعبر عن غضبها تجاه المجازر الإسرائيلية

MENAFN - Jordan News Agency)

محافظات 18 تشرين الأول (بترا)- عبرت منظمات مجتمع مدني وفاعليات شعبية عن غضبها مما وصفته بـ"المجازر والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة".

ودعت هذه المنظمات اليوم الأربعاء خلال وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومنع مخططات قوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدة اعتزازها بمواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي ودعم ثبات الفلسطينيين على أرضهم ومنع مخططات تهجيرهم.

وثمنت الفاعليات قرار الأردن إلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر عقدها في عمان اليوم ، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.

وطالبت المجتمع الدولي بفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع مخططات قوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأكدت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، "رفاق السلاح "، الرديف للقوات المسلحة وقوفها والتفافها التام خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه لوقف الحرب الظالمة على قطاع غزة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، إنها تقف خلف القيادة الهاشمية في دفاعها عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين وجهود جلالة الملك لوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل.

وأشادت بجهود جلالة الملك من خلال زياراته الدولية واجتماعاته المحلية لوقف المجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، ورفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أونزوحهم سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية، مذكرة بتحذير جلالته عشرات المرات أنه لا سلام ولا أمن دون حل الدولتين، وإعادة حقوق الفلسطينيين.

ودانت المؤسسة، مجازر الاحتلال في قطاع غزة التي طالت كل أشكال الحياة وأسفرت عن استشهاد وجرح الآلاف، وكان آخرها قصف المستشفى المعمداني، الذي استشهد نتيجته المئات من الأبرياء الذين نزحوا إلى المستشفى هربا من قصف قوات الاحتلال لمنازلهم .

وأكدت أن المتقاعدين العسكريين سيبقون السند الاستراتيجي لجلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد، محافظين على العهد والشرف العسكري، متمسكين بالثوابت الوطنية الأردنية والعروبية، خلف جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي".

وفي محافظة إربد، قال حزب تقدم إن العنجهية والغطرسة التي تتعامل بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب واستهداف الإنسانية بكل أبعادها في عدوانها على غزة يتطلب تحرك دولي سريع وحازم لوقف العدوان وحرب الإبادة التي تقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية.

ودعا الى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف مواقف جلالة الملك المتقدمة على أي موقف والتعامل بحكمة مع الظروف المركبة والمعقدة للحرب وتداعياتها.

من جهته، قال حزب الميثاق الوطني، إن مشاعر الغضب تعتمر نفوس الأردنيين وأحرار الأمة والعالم أمام أفظع مشاهد البربرية والإجرام التي تنفذها آلة العدو الإسرائيلي ضد الإنسانية وقيمها ومبادئها وأعرافها وقوانيها الدولية.

وأكد على الوقوف مع جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده المتواصلة لوقف الحرب والعدوان على غزة قبل ان تتفاقم الى المجهول.

وأشار الى انه "يجب علينا جميعا أن نكون أكثر استشعارا واستعدادا لتداعيات هذا العدوان البربري وأخطاره المحتملة وسيناريوهاته المقبلة بتوحيد جبهتنا الداخلية والاصطفاف خلف جلالة الملك وان يقترن حماسنا وما في قلوبنا من ألم وجراح مع الحكمة في التعاطي مع الحدث الأليم.

وفي كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، نُظمت وقفة احتجاجية تضامنا مع الأشقاء في غزة، معبرة عن رفضها لهذا العدوان الذي يستهدف الكرامة العربية وينسف ما تبقى من معاني الإنسانية وينتهك حياة المدنيين العزل.

وأكد متحدثون خلال الوقفة، ان نصرة الشعب الفلسطيني والأهل في غزة هو نصر لثوابتنا وعروبتنا وقيمنا الوطنية والدينية، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية ووحدة الموقف الوطني الرافض لهذا العدوان البربري الذي تقوم به حكومة متطرفة وقطعان من الهمج لا تؤمن بالقيم والمعايير الإنسانية.

ورفع الطلبة شعارات تطالب بفضح ممارسات هذا الكيان والمجازر التي ارتكبها بحق أصحاب الأرض، ومحاسبة هذا الكيان المحتل يجب ان يكون مطلب يتوافق عليه العالم في المحاكم الدولية.

وعبر المشاركون عن تضامنهم الكامل مع الأهل في غزة وضرورة المبادرة لتقديم التبرعات والمساعدات الإنسانية والطبية لهم.

وأدى الكادر الأكاديمي والإداري والطلبة في جميع الأقسام صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الى ربهم، معبرين عن ثقتهم بالنصر ووعد الله القادم لنصرة الأمة وإعادة الحق إلى أصحابه.

وفي مستشفيات البشير، نفذت الكوادر الطبية والإدارية، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستنكرين جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الأهل في غزة وآخرها جريمة المستشفى المعمداني.

ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والكوادر الصحية والاعتداء على المستشفيات والجرحى.

وأشادت الشعارات بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، بالدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وفي محافظة معان، نظمت جامعة الحسين بن طلال، وقفة احتجاجية في الساحة الرئيسية احتجاجا على ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقصفهم المتعمد لمستشفى المعمداني.

وندد طلبة الجامعة بالجرائم البشعة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والانتهاكات اليومية التي يمارسها.

واشتملت الوقفة على كلمات عبر فيها المتحدثون عن الغضب والسخط الكبير بما جرى ويجري يومياً من استهداف جبان للمدنيين، وهتافات عبر فيها الطلبة عن تأييديهم للقيادة الهاشمية في موقفها الحازم ضد الحرب الجبانة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ضد المدنيين في غزة.

وفي نهاية الوقفة أقام الحضور صلاة الغائب على أرواح الشهداء الأبرياء الذين قضوا في الهجوم الجبان على المستشفى المعمداني في غزة.

من جهته، دان الحزب الشيوعي الأردني الجريمة الهمجيَّة، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المستشفى المعمداني في غزة، مؤكدا أن الاحتلال تحركه مشاعر الحقد والكراهية، وتتحكم بسلوكه وتصرفاته غريزة الانتقام الوحشي.

وفي محافظة جرش، دانت الهيئة الإدارية والعامة في اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة جرش، بأشد العبارات الاعتداء على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وحملت إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

وثمن الاتحاد في بيان له، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني التي تنصب دائما في مصلحة القضية الفلسطينية، مؤكدا وقوفه التام مع مواقف القيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية.

يتبع .... يتبع

--(بترا)

ج ب/م ق/م ه/ ع د/دط/ن ن/ع ف/رق

18/10/2023 16:56:09