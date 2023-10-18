فاعليات شعبية ومنظمات مجتمع مدني تعبر عن غضبها تجاه المجازر الإسرائيلية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
محافظات 18 تشرين الأول (بترا)- عبرت منظمات مجتمع مدني وفاعليات شعبية عن غضبها مما وصفته بـ"المجازر والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في حربها على قطاع غزة".
ودعت هذه المنظمات اليوم الأربعاء خلال وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومنع مخططات قوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، مؤكدة اعتزازها بمواقف وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي ودعم ثبات الفلسطينيين على أرضهم ومنع مخططات تهجيرهم.
وثمنت الفاعليات قرار الأردن إلغاء القمة الرباعية التي كان من المقرر عقدها في عمان اليوم ، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
وطالبت المجتمع الدولي بفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع مخططات قوات الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
وأكدت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، "رفاق السلاح "، الرديف للقوات المسلحة وقوفها والتفافها التام خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مساعيه لوقف الحرب الظالمة على قطاع غزة.
وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأربعاء، إنها تقف خلف القيادة الهاشمية في دفاعها عن حقوق الأشقاء الفلسطينيين وجهود جلالة الملك لوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل.
وأشادت بجهود جلالة الملك من خلال زياراته الدولية واجتماعاته المحلية لوقف المجازر الوحشية التي ترتكبها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، ورفض أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أونزوحهم سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية، مذكرة بتحذير جلالته عشرات المرات أنه لا سلام ولا أمن دون حل الدولتين، وإعادة حقوق الفلسطينيين.
ودانت المؤسسة، مجازر الاحتلال في قطاع غزة التي طالت كل أشكال الحياة وأسفرت عن استشهاد وجرح الآلاف، وكان آخرها قصف المستشفى المعمداني، الذي استشهد نتيجته المئات من الأبرياء الذين نزحوا إلى المستشفى هربا من قصف قوات الاحتلال لمنازلهم .
وأكدت أن المتقاعدين العسكريين سيبقون السند الاستراتيجي لجلالة الملك وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولى العهد، محافظين على العهد والشرف العسكري، متمسكين بالثوابت الوطنية الأردنية والعروبية، خلف جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي".
وفي محافظة إربد، قال حزب تقدم إن العنجهية والغطرسة التي تتعامل بها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضرب واستهداف الإنسانية بكل أبعادها في عدوانها على غزة يتطلب تحرك دولي سريع وحازم لوقف العدوان وحرب الإبادة التي تقوم بها آلة الحرب الإسرائيلية.
ودعا الى ضرورة تمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف خلف مواقف جلالة الملك المتقدمة على أي موقف والتعامل بحكمة مع الظروف المركبة والمعقدة للحرب وتداعياتها.
من جهته، قال حزب الميثاق الوطني، إن مشاعر الغضب تعتمر نفوس الأردنيين وأحرار الأمة والعالم أمام أفظع مشاهد البربرية والإجرام التي تنفذها آلة العدو الإسرائيلي ضد الإنسانية وقيمها ومبادئها وأعرافها وقوانيها الدولية.
وأكد على الوقوف مع جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده المتواصلة لوقف الحرب والعدوان على غزة قبل ان تتفاقم الى المجهول.
وأشار الى انه "يجب علينا جميعا أن نكون أكثر استشعارا واستعدادا لتداعيات هذا العدوان البربري وأخطاره المحتملة وسيناريوهاته المقبلة بتوحيد جبهتنا الداخلية والاصطفاف خلف جلالة الملك وان يقترن حماسنا وما في قلوبنا من ألم وجراح مع الحكمة في التعاطي مع الحدث الأليم.
وفي كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، نُظمت وقفة احتجاجية تضامنا مع الأشقاء في غزة، معبرة عن رفضها لهذا العدوان الذي يستهدف الكرامة العربية وينسف ما تبقى من معاني الإنسانية وينتهك حياة المدنيين العزل.
وأكد متحدثون خلال الوقفة، ان نصرة الشعب الفلسطيني والأهل في غزة هو نصر لثوابتنا وعروبتنا وقيمنا الوطنية والدينية، مؤكدين التفافهم حول القيادة الهاشمية ووحدة الموقف الوطني الرافض لهذا العدوان البربري الذي تقوم به حكومة متطرفة وقطعان من الهمج لا تؤمن بالقيم والمعايير الإنسانية.
ورفع الطلبة شعارات تطالب بفضح ممارسات هذا الكيان والمجازر التي ارتكبها بحق أصحاب الأرض، ومحاسبة هذا الكيان المحتل يجب ان يكون مطلب يتوافق عليه العالم في المحاكم الدولية.
وعبر المشاركون عن تضامنهم الكامل مع الأهل في غزة وضرورة المبادرة لتقديم التبرعات والمساعدات الإنسانية والطبية لهم.
وأدى الكادر الأكاديمي والإداري والطلبة في جميع الأقسام صلاة الغائب على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الى ربهم، معبرين عن ثقتهم بالنصر ووعد الله القادم لنصرة الأمة وإعادة الحق إلى أصحابه.
وفي مستشفيات البشير، نفذت الكوادر الطبية والإدارية، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مستنكرين جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الأهل في غزة وآخرها جريمة المستشفى المعمداني.
ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدين جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني والكوادر الصحية والاعتداء على المستشفيات والجرحى.
وأشادت الشعارات بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني، بالدفاع عن الشعب الفلسطيني.
وفي محافظة معان، نظمت جامعة الحسين بن طلال، وقفة احتجاجية في الساحة الرئيسية احتجاجا على ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وقصفهم المتعمد لمستشفى المعمداني.
وندد طلبة الجامعة بالجرائم البشعة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والانتهاكات اليومية التي يمارسها.
واشتملت الوقفة على كلمات عبر فيها المتحدثون عن الغضب والسخط الكبير بما جرى ويجري يومياً من استهداف جبان للمدنيين، وهتافات عبر فيها الطلبة عن تأييديهم للقيادة الهاشمية في موقفها الحازم ضد الحرب الجبانة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي الغاصب ضد المدنيين في غزة.
وفي نهاية الوقفة أقام الحضور صلاة الغائب على أرواح الشهداء الأبرياء الذين قضوا في الهجوم الجبان على المستشفى المعمداني في غزة.
من جهته، دان الحزب الشيوعي الأردني الجريمة الهمجيَّة، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المستشفى المعمداني في غزة، مؤكدا أن الاحتلال تحركه مشاعر الحقد والكراهية، وتتحكم بسلوكه وتصرفاته غريزة الانتقام الوحشي.
وفي محافظة جرش، دانت الهيئة الإدارية والعامة في اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة جرش، بأشد العبارات الاعتداء على المستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، وحملت إسرائيل المسؤولية عن هذا التطور الخطير.
وثمن الاتحاد في بيان له، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني التي تنصب دائما في مصلحة القضية الفلسطينية، مؤكدا وقوفه التام مع مواقف القيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية.
يتبع .... يتبع
--(بترا)
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18/10/2023 16:56:09
MENAFN18102023000117011021ID1107266275
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