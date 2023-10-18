جامعة جدارا تدخل تصنيف كيو أس العالمي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 18 تشرين الأول (بترا)- حصلت جامعة جدارا، ولأول مرة في تاريخها، على تصنيف عالمي جديد وضعها ضمن أفضل 171-200 جامعة في الوطن العربي والشرق الأوسط ، والأولى على مستوى الجامعات الخاصة في إقليم الشمال، بحسب نتائج مؤتمر المنتدى العربي الذي عقد في مملكة البحرين أخيرا.
ومثل الجامعة في المؤتمر نائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي، واجتمعت خلاله مع المدير التنفيذي ل"كيو أس" الدكتور آشوين فرناندس، لدراسة مستقبل الجامعة بالنسبة لتصنيفها .
وأكدت البشيتي، اهتمام الجامعة بالتصنيفات العالمية التي تبرز دور الجامعة في تحقيق معايير عالمية على مستوى الخطط الأكاديمية والتعليمية والإدارية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
وقال رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون، إن تصنيف "كيو أس"، يقدم معلومات دقيقة غير منحازة، تمكن الطلاب من اختيار الجامعة المناسبة، وتحقيق التحصيل التعليمي المنشود، وتحقيق متطلبات سوق العمل، حيث يعتمد التصنيف على إحصائيات التوظيف بعد التخرج من الجامعة بإعتباره من المعايير الأساسية، وسمعة الخريجين لدى أرباب العمل، وأن تكون مخرجات الجامعة قادرة على تلبية حاجة سوق العمل وطموحات الطلاب في إيجاد وظيفة مناسبة لهم.
--(بترا)
ع ع/ ف م
18/10/2023 16:50:30
MENAFN18102023000117011021ID1107266274
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