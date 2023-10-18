جامعة جدارا تدخل تصنيف كيو أس العالمي

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 18 تشرين الأول (بترا)- حصلت جامعة جدارا، ولأول مرة في تاريخها، على تصنيف عالمي جديد وضعها ضمن أفضل 171-200 جامعة في الوطن العربي والشرق الأوسط ، والأولى على مستوى الجامعات الخاصة في إقليم الشمال، بحسب نتائج مؤتمر المنتدى العربي الذي عقد في مملكة البحرين أخيرا.

ومثل الجامعة في المؤتمر نائب الرئيس الدكتورة إيمان البشيتي، واجتمعت خلاله مع المدير التنفيذي ل"كيو أس" الدكتور آشوين فرناندس، لدراسة مستقبل الجامعة بالنسبة لتصنيفها .

وأكدت البشيتي، اهتمام الجامعة بالتصنيفات العالمية التي تبرز دور الجامعة في تحقيق معايير عالمية على مستوى الخطط الأكاديمية والتعليمية والإدارية والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وقال رئيس الجامعة بالوكالة الدكتور حابس الزبون، إن تصنيف "كيو أس"، يقدم معلومات دقيقة غير منحازة، تمكن الطلاب من اختيار الجامعة المناسبة، وتحقيق التحصيل التعليمي المنشود، وتحقيق متطلبات سوق العمل، حيث يعتمد التصنيف على إحصائيات التوظيف بعد التخرج من الجامعة بإعتباره من المعايير الأساسية، وسمعة الخريجين لدى أرباب العمل، وأن تكون مخرجات الجامعة قادرة على تلبية حاجة سوق العمل وطموحات الطلاب في إيجاد وظيفة مناسبة لهم.

--(بترا)

ع ع/ ف م

18/10/2023 16:50:30