استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال غرب رام الله

رام الله 18 تشرين الأول (بترا)- استشهد فلسطينيان اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة شقبا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الشهيدين ارتقيا خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال عقب مسيرة انطلقت بالبلدة غضبا وتنديدا بقصف الاحتلال لمستشفى المعمداني في غزة. --(بترا) م ف/ن ح/رق 18/10/2023 16:50:19

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