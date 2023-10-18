آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في رام الله تنديدا بمجازر الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 18 تشرين الأول (بترا)-تظاهر آلاف المواطنين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، في مدينة رام الله، تنديدا بما يقترفه جيش الاحتلال الإسرائيلي من مجازر لليوم الثاني عشر على التوالي، بحق أبناء وأهالي قطاع غزة.
واستجابة لبيانات ودعوات فصائلية وشعبية فلسطينية، خرج الآلاف في التظاهرة التي جابت شوارع رام الله، حيث رفع العلم الفلسطيني، ولافتات تستنكر جرائم الاحتلال وتطالب بوقفها فورًا.
ورددوا هتافات تندد بمخطط الاحتلال الرامي إلى تهجير أبناء قطاع غزة، وتؤكد الحق في الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية الفلسطينية.
--(بترا)
م . ف/م د/ف ق
18/10/2023 16:48:37
MENAFN18102023000117011021ID1107266272
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