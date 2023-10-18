نائب رئيس مجلس المستشفى المعمداني: ما زلنا في حالة صدمة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 18 تشرين الأول (بترا)-قال نائب رئيس مجلس المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة، الأب فادي دياب ،اليوم الأربعاء، إن المستشفى تعرض لهجوم بربري، وما زلنا في حالة صدمة جراء تعرضه للقصف، واستشهاد العائلات التي احتمت في كنفه.

ودان في بيان له، استهداف الاحتلال لجميع المستشفيات والطواقم الطبية، واعتبرها "مخالفة إنسانية، وجريمة بحق الإنسانية، ونحمل الجهة القائمة بالاحتلال المسؤولية عنها".

وحول ما لحق بالمستشفى من أضرار جراء الاستهداف المباشر، قال الأب دياب، تعرض المستشفى لقصف بصاروخين؛ مما أدى إلى تضرر قسم الأشعة والأجهزة الموجودة فيه بشكل كبير، والذي أنشئ لعلاج مرضى السرطان، ولم يفتتح بعد، وأصيب عدد من طواقم العاملين في المستشفى في القصف الأول والقصف الذي تعرضت له المستشفى أمس.

وطالب الأب دياب بمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، ومن يدعمهم على ارتكاب هذه الجريمة المتواصلة في قطاع غزة، داعيا العالم إلى الضغط على الاحتلال، للجم عدوانه، وحماية الحياة وضمان عدم تكرار هذه المجازر، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاستعمار منذ 75 عاما.

وأشار إلى أن الكنيسة أعلنت الحداد اليوم لكل رعاياها في الشرق الأوسط، و"أنها تتواصل على مختلف المستويات وتدافع عن قضيتنا الفلسطينية العادلة".

وأوضح أن المستشفى الأهلي مؤسسة تتبع للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في القدس، ويرأسها المطران حسام نعود، ويخدم أبناءنا في قطاع غزة منذ أكثر من 100 سنة، وأنه يجرى متابعة التطورات الحاصلة مع رئاسة الكنيسة وجميع رؤساء الكنائس في القدس والعالم ومع المؤسسات الدولية.

--(بترا)

م ف/م د/ ق

18/10/2023 16:45:56