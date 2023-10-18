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بطاركة الكنائس المسيحية بالقدس يطالبون بإدانة جريمة مستشفى المعمداني

10/18/2023 2:35:22 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 18 تشرين الأول (بترا)- طالب بطاركة الكنائس في القدس ورؤساؤها، المجتمع الدولي بإدانة الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.
وقال البطاركة في بيان، اليوم الأربعاء: "نعلن بوضوح إن هذه الجريمة بوصفها جريمة بشعة نكراء تستدعي أشد الانتقاد والمساءلة الدولية، ونأمل من المجتمع الدولي أن يتحمل واجبه في حماية المدنيين، وضمان أن مثل هذه الجرائم البغيضة لا تتكرر، نتشارك بتضامن عميق مع أبرشية القدس الأسقفية، لنكون شهودا على الهجوم الإجرامي الذي وقع في أروقة مستشفى الأهلي المعمداني في غزة".
وأضافوا: "حدثت هذه الجريمة في اليوم ذاته الذي أعلن فيه مسيحيو الأراضي المقدسة، أنه يوم صوم وصلاة من أجل السلام ووقف الحرب على غزة، الرحمة والشفاء في غزة، ما أدى إلى فقدان مئات الأرواح البريئة".
ودان البطاركة الجريمة، و"مأساة مستشفى الكنيسة في غزة الحزينة، لأنها تمثل انتهاكا عميقا لمبادئ الإنسانية نفسها، بعد أن تم تدنيس المستشفيات التي تعتبر ملاذا بموجب القانون الدولي".
--(بترا)
م ف/ ف م/ف ق
18/10/2023 16:38:38

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