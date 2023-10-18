رئيس النواب: قصف المستشفى المعمداني أسلوب عصابات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب، اليوم الأربعاء، إن "الكيان الغاصب تمادى على أرض فلسطين الطاهرة بارتكابه للمجازر البشعة وآخرها قصف المستشفيات في مشهد يدلل على أنه كيانٌ إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات".
وأضاف الصفدي، خلال جلسة طارئة عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء والطاقم الحكومي، "لقد قام الكيان الغاصب بجريمته الجبانة على مرأى ومسمع من العالم كله وسط غياب الضمير وصمت القوى التي طالما حاولت تصدير مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وحق العيش بكرامة وسلام".
وتابع الصفدي: "اليوم مع حالة التضليل الإعلامي التي تصور الجاني بأنه ضحية، لم يعد هناك معنىً لكل مبادئ الإنسانية والقانون الدولي، التي حاول البعض تسويقها علينا عبر سنوات خلت، فماذا يمكن أن نسمي هذا الدمار سوى أنه الإرهاب بعينه، وانعكاس حقيقي لتطرف حكومة اليمين، وعليه أطالب اليوم باسم ضمائر ووجدان كل الأردنيين انتصاراً لدماء الشهداء، بتقديم قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم لم يسبقهم إليها سوى أبناء جلدتهم، حين مارسوا الجرائم ذاتها في دير ياسين، وكفر قاسم وخان يونس وتل الزعتر وصبرا وشاتيلا، وجنين ومذابح الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك".
وأشار الصفدي إلى "أن قطاع غزة أصبح شاهداً على جرائم حرب مارس فيها الاحتلال شتى صنوف الإرهاب والتنكيل والدمار، مستهدفاً المدنيين صغاراً وكبارا، وستبقى جريمة المستشفى الأهلي المعمداني، وصمة عار في جبين الإنسانية، وجريمة حرب نكراء كما وصفها جلالة الملك عبدالله الثاني، تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتستوجب أيضاً، كما أكد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، المحاسبة على هذه المجزرة البشعة".
--(بترا)
م خ/م د/ف ق
18/10/2023 16:35:35
MENAFN18102023000117011021ID1107266269
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