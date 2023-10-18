رئيس النواب: قصف المستشفى المعمداني أسلوب عصابات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مستهل جلسة النواب، اليوم الأربعاء، إن "الكيان الغاصب تمادى على أرض فلسطين الطاهرة بارتكابه للمجازر البشعة وآخرها قصف المستشفيات في مشهد يدلل على أنه كيانٌ إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات".

وأضاف الصفدي، خلال جلسة طارئة عقدها مجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور رئيس الوزراء والطاقم الحكومي، "لقد قام الكيان الغاصب بجريمته الجبانة على مرأى ومسمع من العالم كله وسط غياب الضمير وصمت القوى التي طالما حاولت تصدير مفاهيم وقيم حقوق الإنسان وحق العيش بكرامة وسلام".

وتابع الصفدي: "اليوم مع حالة التضليل الإعلامي التي تصور الجاني بأنه ضحية، لم يعد هناك معنىً لكل مبادئ الإنسانية والقانون الدولي، التي حاول البعض تسويقها علينا عبر سنوات خلت، فماذا يمكن أن نسمي هذا الدمار سوى أنه الإرهاب بعينه، وانعكاس حقيقي لتطرف حكومة اليمين، وعليه أطالب اليوم باسم ضمائر ووجدان كل الأردنيين انتصاراً لدماء الشهداء، بتقديم قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية، على ما ارتكبوه من جرائم لم يسبقهم إليها سوى أبناء جلدتهم، حين مارسوا الجرائم ذاتها في دير ياسين، وكفر قاسم وخان يونس وتل الزعتر وصبرا وشاتيلا، وجنين ومذابح الحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى المبارك".

وأشار الصفدي إلى "أن قطاع غزة أصبح شاهداً على جرائم حرب مارس فيها الاحتلال شتى صنوف الإرهاب والتنكيل والدمار، مستهدفاً المدنيين صغاراً وكبارا، وستبقى جريمة المستشفى الأهلي المعمداني، وصمة عار في جبين الإنسانية، وجريمة حرب نكراء كما وصفها جلالة الملك عبدالله الثاني، تتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتستوجب أيضاً، كما أكد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، المحاسبة على هذه المجزرة البشعة".

--(بترا)

م خ/م د/ف ق

18/10/2023 16:35:35