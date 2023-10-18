فاعليات اقتصادية تندد بالعدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قالت فاعليات اقتصادية إن ما يقترفه الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة من قتل وتجويع وحصار وهدم المنازل وقصف المستشفى المعمداني يمثل أنموذجًا بارزًا للظلم والاضطهاد، وجريمة حرب مشهودة تحت أنظار العالم أجمع.
وأكد رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن محلات الذهب بعموم المملكة أغلقت أبوابها تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.
وندد علان بالجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها مئات الشهداء.
بدورها، قالت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ما يجري في غزة يمثل أنموذجًا بارزًا للظلم والاضطهاد، وضرب في عرض الحائط للقوانين والأعراف الدولية كافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع.
وأضافت أن ما يعاني منه أهالي قطاع غزة البواسل، من قتل وتدمير وإغلاق للمعابر الحدودية، وانقطاع الدواء والماء والكهرباء والغذاء، ماهو إلا مشروع إبادة شاملة ، حيث أن من لم يمت بالسلاح الإسرائيلي، سيموت نتيجة نقص الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة الأساسية.
وزادت الجمعية "لعل ما اقترفه جيش الاحتلال من جريمة همجية وجريمة ضد الإنسانية في استهدافه لمستشفى المعمداني في غزة، لهو دليل صارخ على أن المحتل الغاشم لا يمت للتحضر والإنسانية بصلة".
وأكدت حق الشعب الفلسطيني المناضل في الدفاع عن نفسه وفي مقاومة الاحتلال بالوسائل المشروعة لتحرير الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأشارت الجمعية إلى أنها ستنظم في الساعة الثانية من يوم غد الخميس، وقفة تضامنية حاشدة تضم الصناعيين كافة، في ساحة شركة مصانع حمودة المقابلة لمقرها في ماركا.
من جهته، ندد نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية المهندس محمد نور الطه، في بيان اليوم الأربعاء، بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أهالي قطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها والتي آخرها الاعتداء على المستشفى المعمداني.
وشدد على ضرورة معاقبة الكيان الغاصب على كل جرائمه اللإنسانية في قطاع غزة، ووقف عدوانه على الشعب الأعزل بأي وسيلة.
وفي ذات السياق، دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، جميع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني إلى التضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني يوم غدٍ الخميس.
ودعت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، لوقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة من خلال تجمع العاملين أمام كل شركة يعملون فيها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرا.
واستجابةً لدعوة جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، أعلنت معارض للأجهزة الخلوية واكسسواراتها في مناطق مختلفة من المملكة إغلاق أبوابها، اليوم الأربعاء، حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على المستشفى.
وقالت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الدعوة تأتي كرد فعل طبيعي للاعتداءات المتكررة ضد المدنيين الأبرياء، وتعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني واستنكاراً للعدوان المتصاعد.
--(بترا)
س ص/ ف م/ف ق
18/10/2023 16:28:22
MENAFN18102023000117011021ID1107266265
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