فاعليات اقتصادية تندد بالعدوان الإسرائيلي على مستشفى المعمداني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قالت فاعليات اقتصادية إن ما يقترفه الاحتلال بحق الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة من قتل وتجويع وحصار وهدم المنازل وقصف المستشفى المعمداني يمثل أنموذجًا بارزًا للظلم والاضطهاد، وجريمة حرب مشهودة تحت أنظار العالم أجمع.

وأكد رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، أن محلات الذهب بعموم المملكة أغلقت أبوابها تضامنا مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.

وندد علان بالجريمة النكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها مئات الشهداء.

بدورها، قالت جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن ما يجري في غزة يمثل أنموذجًا بارزًا للظلم والاضطهاد، وضرب في عرض الحائط للقوانين والأعراف الدولية كافة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي القطاع.

وأضافت أن ما يعاني منه أهالي قطاع غزة البواسل، من قتل وتدمير وإغلاق للمعابر الحدودية، وانقطاع الدواء والماء والكهرباء والغذاء، ماهو إلا مشروع إبادة شاملة ، حيث أن من لم يمت بالسلاح الإسرائيلي، سيموت نتيجة نقص الغذاء والدواء ومتطلبات الحياة الأساسية.

وزادت الجمعية "لعل ما اقترفه جيش الاحتلال من جريمة همجية وجريمة ضد الإنسانية في استهدافه لمستشفى المعمداني في غزة، لهو دليل صارخ على أن المحتل الغاشم لا يمت للتحضر والإنسانية بصلة".

وأكدت حق الشعب الفلسطيني المناضل في الدفاع عن نفسه وفي مقاومة الاحتلال بالوسائل المشروعة لتحرير الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت الجمعية إلى أنها ستنظم في الساعة الثانية من يوم غد الخميس، وقفة تضامنية حاشدة تضم الصناعيين كافة، في ساحة شركة مصانع حمودة المقابلة لمقرها في ماركا.

من جهته، ندد نقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية المهندس محمد نور الطه، في بيان اليوم الأربعاء، بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على أهالي قطاع غزة، مشددا على ضرورة وقف المجازر التي يرتكبها والتي آخرها الاعتداء على المستشفى المعمداني.

وشدد على ضرورة معاقبة الكيان الغاصب على كل جرائمه اللإنسانية في قطاع غزة، ووقف عدوانه على الشعب الأعزل بأي وسيلة.

وفي ذات السياق، دعت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات (انتاج)، جميع شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني إلى التضامن والوقوف مع الشعب الفلسطيني يوم غدٍ الخميس.

ودعت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، لوقفة تضامنية مع أهالي قطاع غزة من خلال تجمع العاملين أمام كل شركة يعملون فيها من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية عشرة ظهرا.

واستجابةً لدعوة جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، أعلنت معارض للأجهزة الخلوية واكسسواراتها في مناطق مختلفة من المملكة إغلاق أبوابها، اليوم الأربعاء، حدادًا على أرواح الشهداء الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإسرائيلي الوحشي على المستشفى.

وقالت الجمعية في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الدعوة تأتي كرد فعل طبيعي للاعتداءات المتكررة ضد المدنيين الأبرياء، وتعبيرا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني واستنكاراً للعدوان المتصاعد.

--(بترا)

س ص/ ف م/ف ق

18/10/2023 16:28:22