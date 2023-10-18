رئيس النواب والسفير الجزائري: نقف مع الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال في قطاع غزة.

جاء ذلك، لدى استقباله، في مكتبه، اليوم الأربعاء، السفير الجزائري لدى المملكة عبد الكريم بحة، حيث أكدا أهمية تحشيد موقف برلماني عربي ودولي لوقف العدوان على قطاع غزة، مشدديْن على وقوف الأردن والجزائر إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.

وسلّم السفير الجزائري للصفدي رسالة من رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، دعا فيها لدعم البند الطارئ الذي اقترحه البرلمان الجزائري لتجريم المساس بالمقدسات والرموز الدينية، من خلال أعمال اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنوي عقده في أنغولا.

وأكد الصفدي دعمه للمقترح الجزائري، مشيرًا إلى أهمية تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة، خدمة لصالح وقضايا أمتنا، حيث جرى بحث العلاقات المشتركة، وخاصة البرلمانية.

--(بترا)

م خ/م د/ف ق

18/10/2023 16:06:04