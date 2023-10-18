رئيس النواب والسفير الجزائري: نقف مع الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 18 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يبذل جهودا كبيرة من أجل وقف العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال في قطاع غزة.
جاء ذلك، لدى استقباله، في مكتبه، اليوم الأربعاء، السفير الجزائري لدى المملكة عبد الكريم بحة، حيث أكدا أهمية تحشيد موقف برلماني عربي ودولي لوقف العدوان على قطاع غزة، مشدديْن على وقوف الأردن والجزائر إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني.
وسلّم السفير الجزائري للصفدي رسالة من رئيس المجلس الوطني الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، دعا فيها لدعم البند الطارئ الذي اقترحه البرلمان الجزائري لتجريم المساس بالمقدسات والرموز الدينية، من خلال أعمال اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي المنوي عقده في أنغولا.
وأكد الصفدي دعمه للمقترح الجزائري، مشيرًا إلى أهمية تنسيق المواقف البرلمانية المشتركة، خدمة لصالح وقضايا أمتنا، حيث جرى بحث العلاقات المشتركة، وخاصة البرلمانية.
--(بترا)
م خ/م د/ف ق
18/10/2023 16:06:04
MENAFN18102023000117011021ID1107266264
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