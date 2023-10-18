التعايش الديني: الاعتداء على المستشفى المعمداني استهدف حرمة الوقف الكنسي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 18 تشرين الأول (بترا)- قال مركز التعايش الديني، إن فظاعة الاعتداء الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة التابع للكنيسة الأسقفية العربية الذي لجأ إليه آلاف الفلسطينيين ممن فقدوا منازلهم، استهدف حرمة المستشفى والوقف الكنسي، إلى جانب المكان والزمان والإنسان، معربًا عن صدمته وغضبه من هذا الاعتداء الغاشم.

وأضاف، إن "هذا العمل الجبان دنس الثلاثاء الذي خصص يوماً للصوم والصلاة نظمته كنائسنا في الأرض المقدسة، وانضم فيه المؤمنون من كل أنحاء العالم للصلاة معنا من أجل السلام في غزة، ورداً على صلواتنا، واستهدف الإنسان عندما استهان بحياة و أرواح المدنيين".

وأكد المركز في بيان اليوم الأربعاء، أن العمل الشنيع على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة التابع للكنيسة الأسقفية العربية الذي لجأ إليه آلاف الفلسطينيين ممن فقدوا منازلهم، يمثل جريمة حرب وعقابا جماعياً حرّمه القانون الدولي، مشيرا الى أن هذا الفعل "فضح سلوك المحتل الذي تجاوز قيمنا التي جاءت بها الديانات التوحيدية التي أمرت بحماية العدالة وصنع السلام واحترام الكرامة الإنسانية للبشر جميعهم".

وتابع: يتعين على القادة وصناع القرار وأصحاب الإرادات الطيبة الوقوف بحزم إلى جانب الحق بإدانة هذا الهجوم الشنيع، والعمل على وقف إراقة دم المدنيين في غزة، وفتح الممرات لتخفيف من مرارة الوضع اللاإنساني الذي يعيشه أبناء غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيًا الأسرة الدولية إلى الإصغاء لصوت التعقل والإنصاف.

وأضاف، "في الوقت الذي نرى فيه خطراً ماثلاً أمامنا يحدق بكرامة الإنسان جراء أوضاع صادمة تزداد بشاعتها بسبب منطق القوة الإسرائيلية وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الحقوقية التي تشكل انتهاكاً مركّزاً لحقوق الانسان، نحذر من المزيد من الانتهاكات نتيجة للتغاضي الدولي عن جرائم الاحتلال".

وأكد رئيس المركز الأب نبيل حداد، أن المسؤولية تتجاوز بيان المخاطر التي يتعرض لها أهل غزة، الى مساعدتهم في مواجهة هذه الأوضاع الصعبة التي لا يجوز السكوت عليها؛ لما ستجرّه من عواقب في ظل التداعيات الخطيرة لهذا التطرف والكراهية والعنف الإجرامي الذي سيؤدي لإشعال المزيد من نيران التطرف والفتنة في المنطقة والعالم.

وأضاف، من عمان حيث نقف خلف جلالة الملك صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية الذي يضع فلسطين بوصلة لنا، نبارك جهوده الحثيثة لمنع إراقة الدم الفلسطيني وشجاعة جلالته وحكمته وهو يقف في وجه هذه الممارسات الخطيرة فيما العدو الإسرائيلي يتجاوز باستخفاف صارخ كل القيم والمبادئ والشرائع.

وقال، "في لحظة الألم هذه نصلي من أجل الضحايا الأبرياء الذين قضوا في المستشفى الأهلي المعمداني عندما تعمدّوا بالدم في هجوم واعتداء بغيض لم يراعِ كرامة الحياة التي هي هبة الله للإنسان، ونقدم تعازينا لأسرهم؛ فالحزن والمصاب واحد وندعو بالشفاء العاجل لأخوتنا المصابين والجرحى".

--(بترا)

م د/ اح

18/10/2023 16:02:16